　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

男人才是「馬路三寶」　女性駕駛肇事率僅佔15%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼開車,女生開車,女人開車,駕駛,三寶,女駕駛。（圖／CFP）

▲網友將女人、老人、老女人封為馬路三寶。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

被封為「馬路殺手」的女性司機看似常出事故，但江蘇省無錫市2018年交通數據顯示，女性駕駛肇事率其實遠低於男性，僅佔15%，死亡事故佔比不到12%，南京市2017年公佈的數據也顯示女性肇事率只佔18.4%。這與女駕駛更細心不容易急躁，安全意識更強，不會開「鬥氣車」，且飲酒吸煙者較少等原因有關。

根據《北京青年報》報導，無錫交警支隊就2018年度交通事故進行盤點，截至12月10日，無錫發生各類交通事故30萬起，與去年同期基本持平，預計全年事故在31.5萬起左右。從男女駕駛事故比例來看，所有傷亡事故中，女司機的事故比例占15%，死亡事故占比不到12%。

報導還提到，南京市交管部門於2017年三八婦女節時公佈，截至同年2月底，南京共有312萬名機動車駕駛員，其中202萬為男性，110萬為女性，2016年共發生輕微交通事故5萬7481起，由女性駕駛引發的輕微交通事故只佔總數的18.4%，男性則佔81.5%，而女性駕駛引發有人員傷亡的交通事故比例更低，2016年南京市三年以下駕齡駕駛人引發一般以上交通事故共282起，其中，男性駕駛引發253起，女性駕駛引發35起，女性駕駛只佔13.8%。

從客觀資料來看，所謂「女性開車更容易出事故」的說法是完全沒有根據的，這只是一些人的刻板印象，無錫和南京兩地交警所提供的資料給這些流言強力的回擊。

事實上，大多數交通事故發生，都是不遵守交通法規造成的。據報導，女性較男性更加細心，駕駛準備也更加細緻周密，加之生活規律、睡眠充足，駕車行駛時不易疲倦，且飲酒吸煙者較少。此外，女司機開車更注重不超速，大多數女性不會開「鬥氣車」，在駕駛過程中比較穩定，法制觀念和安全意識也較強，超速行駛、闖紅燈、酒後開車等行為也較少，在塞車時也不容易急躁，所以女性引發的有人員傷亡的交通事故比例要比男性少得多。

ET快訊
獨／促轉會新台幣改版要450億！徐永明：根本不用全改
張學友演唱會「8排26號」永遠空著！原因曝光網爆淚
桃機開出首張20萬元罰單！陸配帶15片豬肉乾遭罰
好市多499元限定蛋糕瘋搶！她曝神秘吃法：不然又缺貨

關鍵字：馬路殺手,女性駕駛,交通事故,女司機,馬路三寶,偏見

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平談主權「不犧牲他國＋捍衛自己權益」：祖國領土一寸都不能分裂！

火鍋店辦婚宴爆紅　新郎3天後現身急喊：我還單身！

23款香水致過敏！「香奈兒5號、帕爾瑪之水」國際名牌都中標

冠軍麵包跨海貴兩成　上海「吳寶春麥方」解釋：重達一公斤

華聞快遞／香港入境處：估聖誕、元旦約1349萬人次進出　12/26最高峰

出門遇狠男正要開槍！　淡定姐緩緩從他槍口前走過

「堅決反對並遏制台獨！」　習近平：堅持一個中國原則、九二共識

推動「新時代中國特色社會主義」　習近平發表改革開放40周年演說

大隻霸座姐「1人佔3位」把座位當床睡　囂張嗆警：你敢斃我！

大陸棄嬰→美國公主！開朗笑顏融化萬人　暖夫婦：能做妳爸媽真幸運

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

與軍人爸視訊見「熟悉背景」 小女孩淚奔緊抱：我好想你...

《皇后的品格》超狗血收視暴衝　張娜拉初見申成祿：以為他是壞人

警察男友從小過敏困擾24年！　吸貓1年「產抗體」全身毛也OK

謝霆鋒逛菜市場像開見面會！　攤販賣菜倒貼：我掃微信付錢

馬路狂奔追狗墨鏡姐險遭輾　平頭男怒甩小白狗巴掌出氣

習近平談主權「不犧牲他國＋捍衛自己權益」：祖國領土一寸都不能分裂！

火鍋店辦婚宴爆紅　新郎3天後現身急喊：我還單身！

23款香水致過敏！「香奈兒5號、帕爾瑪之水」國際名牌都中標

冠軍麵包跨海貴兩成　上海「吳寶春麥方」解釋：重達一公斤

華聞快遞／香港入境處：估聖誕、元旦約1349萬人次進出　12/26最高峰

出門遇狠男正要開槍！　淡定姐緩緩從他槍口前走過

「堅決反對並遏制台獨！」　習近平：堅持一個中國原則、九二共識

推動「新時代中國特色社會主義」　習近平發表改革開放40周年演說

大隻霸座姐「1人佔3位」把座位當床睡　囂張嗆警：你敢斃我！

大陸棄嬰→美國公主！開朗笑顏融化萬人　暖夫婦：能做妳爸媽真幸運

5個韓妞IG追蹤起來！神穿搭+化妝技巧必須學習

第三航廈開挖..讓機捷軌道變位超過警戒值　桃機將放緩開挖速度

「度小月原始店」暫停營業原因曝光！　知情人士爆料：XX談不攏

俠客不看好勇士能完成3連霸　因內鬥會自我毀滅

混血帥哥在森林中相伴！　歌曲前面出現「女人喘息聲」

話變多了！朱立倫開會幽默致謝同仁：你們論文拿學術獎金記得分我

蘇澳環保生力軍　垃圾清運車暨廢油回收車上路

婦幼安全深耕校園　勝利國小宣導師生千人

愛在聖誕　宜蘭聖誕音樂會

WCBA／台將後衛籃板爆發　楊雅惠全隊第二高、彭詩晴第三

大陸熱門新聞

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫..

小偷遭電死　車主卻被判賠22萬

媽寶2年敗光900萬　飯讓奶奶..

洪秀柱：和平統一　我們來做！

忘了有輛瑪莎拉蒂！車停1年被偷..

大學死黨包30元紅包　新郎超心..

特警搜身狂揉！長髮女「默看旁邊..

5周年砍妻頸斷一半　凶殺影片傳..

男相親只帶20元　女傻眼：活該..

過期妊娠　32歲婆婆逼18歲媳..

湖北這大學傳虐貓　眼被挖丟路邊

囂張哥持刀背敲店員頭...還潑..

廈門加碼惠台　推台商台胞服務年

美官員再批一帶一路　陸官方回嗆

更多熱門

相關新聞

處理交通事故　盤查意外起獲槍械

台南市警四分局華平派出所於12月14日下午接獲勤務中心通報中華西路二段府前路口有交通事故，線上巡邏巡佐黃建銘，警員柏昭任及備勤警員許雅峻，線上交整勤務警員廖今維等迅速趕赴現場處理，過程中發現徐姓肇事人可疑，經盤查起獲模擬手槍、子彈，全案依槍砲罪嫌送辦。

135萬人車禍喪命　機車族最大宗

網友影片起底　過去也曾邊開邊睡

轎車雙黃線調頭　摩托男零碰撞摔死

火車坐哪比較安全？答案跌破網友眼鏡

讀者迴響

發燒話題

MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 普悠瑪出軌 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 小甜甜認愛 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

電風扇阿姨韓慧景57歲過世！「沙拉油注入全臉」

廖人帥求肉搜法拉利孝子： 想盡心意

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

25善心人伸援手　法拉利孝子泛淚

蕭敬騰累垮求mic「這個地區」成最後演出

醫院推錯床！住院中精障兒2年前早被火化

解惑／《比悲傷》破億憑啥？關鍵4原因

館長10分鐘洗白孫安佐！「這些年輕人比他還要垃圾」

惡煞吃薑母鴨抽菸　老闆規勸遭砍殺　

女Coser「單布刺客裝」太邪惡　網狂重播

SHINee47秒影片弔鐘鉉：永遠愛你

深澳鐵道自行車搶先看

486先生員工「每人分紅23萬」　網羨慕

咘咘「綁包頭露甜笑」近照曝光

28歲男戀上65歲嬤：是你的溫柔救了我

更多

最夯影音

更多

清寒童「生日撿回收」緊盯蛋糕 麵包師開門親送：記得吹蠟燭

愛狗暖兒慘死無照屁孩輪下　心痛父：現只能燒紙糊狗給他

陳立農見佘詩曼喊：這位客人　超淡定點餐完全沒認出娘娘！

孫安佐脫衣秀大肌肉　曝260天監獄真實生活

林俊傑大跳郭富城櫻花舞　動作超到位....根本100分

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面