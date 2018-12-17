男人才是「馬路三寶」　女性駕駛肇事率僅佔15%

▲網友將女人、老人、老女人封為馬路三寶。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

被封為「馬路殺手」的女性司機看似常出事故，但江蘇省無錫市2018年交通數據顯示，女性駕駛肇事率其實遠低於男性，僅佔15%，死亡事故佔比不到12%，南京市2017年公佈的數據也顯示女性肇事率只佔18.4%。這與女駕駛更細心不容易急躁，安全意識更強，不會開「鬥氣車」，且飲酒吸煙者較少等原因有關。

根據《北京青年報》報導，無錫交警支隊就2018年度交通事故進行盤點，截至12月10日，無錫發生各類交通事故30萬起，與去年同期基本持平，預計全年事故在31.5萬起左右。從男女駕駛事故比例來看，所有傷亡事故中，女司機的事故比例占15%，死亡事故占比不到12%。

報導還提到，南京市交管部門於2017年三八婦女節時公佈，截至同年2月底，南京共有312萬名機動車駕駛員，其中202萬為男性，110萬為女性，2016年共發生輕微交通事故5萬7481起，由女性駕駛引發的輕微交通事故只佔總數的18.4%，男性則佔81.5%，而女性駕駛引發有人員傷亡的交通事故比例更低，2016年南京市三年以下駕齡駕駛人引發一般以上交通事故共282起，其中，男性駕駛引發253起，女性駕駛引發35起，女性駕駛只佔13.8%。

從客觀資料來看，所謂「女性開車更容易出事故」的說法是完全沒有根據的，這只是一些人的刻板印象，無錫和南京兩地交警所提供的資料給這些流言強力的回擊。

事實上，大多數交通事故發生，都是不遵守交通法規造成的。據報導，女性較男性更加細心，駕駛準備也更加細緻周密，加之生活規律、睡眠充足，駕車行駛時不易疲倦，且飲酒吸煙者較少。此外，女司機開車更注重不超速，大多數女性不會開「鬥氣車」，在駕駛過程中比較穩定，法制觀念和安全意識也較強，超速行駛、闖紅燈、酒後開車等行為也較少，在塞車時也不容易急躁，所以女性引發的有人員傷亡的交通事故比例要比男性少得多。