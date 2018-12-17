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學生受困ISIS佔領區　瑞典「最派」教授20萬雇傭兵神救援

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▲▼ 收到學生費拉斯的訣別簡訊，女教授夏綠塔立刻雇傭兵去救援。（圖／翻攝自Charlotta Turner推特）

▲ 收到學生費拉斯的訣別簡訊，女教授夏綠塔立刻雇傭兵去救援。（圖／翻攝自Charlotta Turner推特）

國際中心／綜合報導

瑞典隆德大學（Lund University）一名伊拉克籍博士生在返家後，不幸與家人受困伊斯蘭國（ISIS）的占領區，擔心自己再也沒辦法回到學校完成論文，於是特地傳訊息與指導教授訣別。沒想到教授一收到簡訊，竟然馬上花費6萬瑞典克朗（約新台幣20.4萬元），雇用了一支傭兵前去救出這名學生。消息一出，網友們紛紛表示，「雇用傭兵這麼便宜的嗎？」、「論文真的很重要」、「這教授不好惹，根本神救援」

綜合外媒報導，這名博士生費拉斯（Firas Jumaah）2014年在瑞典念書時，接獲妻子來電告知鄰村遭到IS占領，所有的男性都被殺害，婦女們也都被奴役。為了保護妻兒，費拉斯急忙請假飛回家鄉，帶著家人逃到附近一間廢棄工廠躲藏。

然而，工廠周遭卻已經被聖戰士包圍，費拉斯一家隨時都有可能會失去生命，絕望之下，他特地傳了一封簡訊給指導教授夏綠塔（Charlotta Turner），內容提到，如果自己在一週內沒有回去學校，恐怕就無法完成論文了。

萬萬沒想到，收到學生訊息的夏綠塔，竟然立刻就聯繫了隆德大學的保安負責人皮爾（Per Gustafson），並在皮爾的協助下，與一間私人傭兵雇傭公司取得聯繫。經過幾天的縝密籌備，最後，4名帶著全副武裝的傭兵駕著2台車進入戰區，順利將費拉斯及他的家人救出。

費拉斯目前已完成學業，在馬爾默市（Malmo）一間製藥公司工作。他表示，受困當時，已經覺得沒有任何希望，自己之所以發出那封簡訊，只是想告訴教授發生了什麼事，也不知道他能幫他們做什麼，沒想到最後竟然真的靠著教授的幫忙脫困，令他充滿了感激。

▲ 費拉斯與家人受困伊斯蘭國的據點。示意圖。（圖／路透社）

這一場救援行動總共花費6萬瑞典克朗，但費拉斯提到，就算是要支付2、3倍的金額，來逃離伊斯蘭國的魔爪，他也願意，「我想就算要花20萬克朗，我也絕對會答應。」

據悉，在瑞典，一名在工廠工作的工人，每個月平均收入是3.3萬克朗（約新台幣11.3萬元），科學家的月收入則是4.2萬克朗（約新台幣14.4萬元），也就是說，費拉斯只需花費1個多月的薪水，就能還清雇用傭兵的費用。如果真如他所說，要花費20萬瑞典克朗的話，他也只需要半年就能還完。

網友們紛紛留言提到，「這樣的代價相比『論文與實驗無法完成的成本』，簡直是太便宜，更何況還救回了生命」、「哇賽！好劇本，不拍嗎」、「最派教授，死也要你完成論文」、「研究計劃還沒結案核銷，當然怎麼樣也要把人救出來」

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：Firas Jumaah,伊拉克,伊斯蘭國,ISIS,Charlotta Turner,傭兵

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