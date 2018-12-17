甩雨傘、狂踹華裔乘客！　滿口「滾開」的白人女原來是律師

▲ 盧什恩斯卡婭手持雨傘和一大串鑰匙攻擊人，還口出種族歧視言論，最後遭到逮捕。（圖／翻攝自推特／@PlatanoMan）



國際中心／綜合報導

美國一名在地鐵上毆打、辱罵華裔乘客的40歲女子盧什恩斯卡婭（Anna Lushchinskaya）有許多攻擊他人的前科，近日的事件鬧大後，不少受害人在網路上分享曾被盧什恩斯卡婭突如其來侵犯的經驗。當天盧什恩斯卡婭手持雨傘和一大串鑰匙攻擊人，還口出種族歧視言論，但最後僅以1000美元（約新台幣3萬元）現金交保，現在被爆出原來本身是一名律師，一年收入約有11萬美元（約新台幣340萬元），但用的卻是提供低收入戶的法扶律師。

盧什恩斯卡婭上星期而二早晨搭乘地鐵時，疑似被24歲的董姓女子（Michelle Tung）撞了一下，於是伸手打了對方的手，之後突然大吼「滾開！」，還不斷尖叫、吐口水、猛踹對方。董女保護自己，但並沒有攻擊回去，盧什恩斯卡婭則開始把太陽眼鏡拿下、脫下手套、綁起頭髮，一副準備打架的樣子，之後還從名牌包中取出雨傘和鑰匙，試圖揮向董女。

整段過程被周邊的乘客錄了下來，許多人紛紛說，「停！妳在做什麼？」「帶著妳的種族歧視出去！」「她根本沒在跟妳打！」其中一名亞裔男性很快地站到董女面前保護她，盧什恩斯卡婭卻打了男子的手臂；另一名31歲的多明尼加男子阿亞拉（Juan Ayala）一邊錄影一邊說「所以妳現在就是要隨便攻擊人是嗎？」盧什恩斯卡婭則罵他是穆罕默德．阿塔（Mohammed Atta），也就是911事件的其中一名劫機者。

阿亞拉當時說道，「X子，我是多明尼加人」、「全世界都在嘲笑妳」，同時繼續錄影。突然，盧什恩斯卡婭伸手將他的耳機扯下，之後直接將他的手機打到地上。再也受不了的阿亞拉當場將盧什恩斯卡婭制服在地，直到警察前來將這名女子逮捕。董姓女子臉部留下撕裂傷。她事後表示，非常感謝地鐵上有這麼多見義勇為的人。