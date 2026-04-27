42秒還原白宮晚宴槍擊！　川普自曝這原因「不想立刻離場」

記者吳美依／綜合報導

白宮晚宴槍擊案震驚國際，《福斯新聞》剪輯出一段42秒影片，還原槍手闖關、與特勤人員交火、賓客撤離及後續緊急應對的現場畫面。美國總統川普則坦承，他當時太想看清楚情況而不願立刻離開，因此拖慢了特勤人員的護送速度。

白宮晚宴槍響 還原現場

美東時間25日晚間8時35分，槍手艾倫（Cole Tomas Allen）衝過華府希爾頓飯店（Washington Hilton）宴會廳外安檢區，他身上攜帶一把步槍、一把手槍與多種刀械，與特勤人員展開交火，但隨即被撲倒制伏。

此時，川普與第一夫人梅蘭妮亞入座不到半小時，槍聲讓全場瞬間陷入恐慌，賓客紛紛躲入桌下，酒杯傾倒、餐盤落地聲四起。

▼特勤局人員緊急撤離總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

多名武裝特勤人員衝上主桌舞台高喊「趴下」，將川普與副總統范斯帶往不同方向撤離。目擊者稍後表示，在等待警方提供撤離指示前，現場一度陷入詭異寂靜，只剩下微弱抽泣聲此起彼落。

事件發生不到1小時後，川普率先在真相社群發文，首先讚揚特勤局與執法人員「行動迅速且勇敢」，並且宣布槍手已被逮捕，正副總統夫婦及所有內閣官員都安然無恙。他透露自己一度建議繼續活動，但隨後聽從執法部門判斷，疏散所有賓客並取消晚宴，預計30天內重辦。

隨後，川普返回白宮召開緊急記者會，他與許多出席記者都仍身穿燕尾服或晚禮服。川普談到擔任總統是一個危險的職業，並稱這次事件凸顯了他在白宮建造國宴廳的重要性。川普也大力讚揚CBS記者、白宮記者協會主席姜偉嘉（Weijia Jiang）的臨場反應，並讓她優先提問。

▼現場數百名賓客驚慌躲到桌下，隨後在警方指示下撤離。（圖／路透）



好奇心拖慢撤離 反擊槍手指控



川普在26日晚間播出的CBS《60分鐘》專訪中回憶槍擊事件，他的語氣平緩，並坦言當下並未感覺特別驚慌。被問及是否擔心人員受傷，川普回應，「我不擔心，我了解人生，我們生活在一個瘋狂的世界裡。」

川普也坦言，他的好奇心恐怕拖慢了特勤人員將其轉移到安全地點的速度，「我想看看到底發生了什麼事……我身邊都是很傑出的人，而我可能讓他們行動稍微慢了下來。我說，『等一下、等一下。』」

▼白宮晚宴槍擊後，川普在記者會上仍身穿燕尾服。（圖／達志影像／美聯社）



川普回憶，特勤人員一再要求他和梅蘭妮亞趴下，「他們說，請趴下、請趴下，所以我就趴下了。第一夫人也一起。」

不過，主持人奧唐奈（Norah O’Donnell）朗讀槍手犯案宣言時，氣氛變得緊張，因為部分內容似乎把川普指為「性侵犯」與「戀童癖」。

川普回應，「我一直在等妳唸這個，因為我知道妳會的，因為妳是很糟糕的人。」他強調自己不是性侵犯，「他是個病態的人。你們不應該在《60分鐘》念這個東西，真是丟人現眼。但我們繼續吧，讓我們把專訪完成。」