晚宴槍響全場驚慌！只有他穩坐桌邊「狂嗑沙拉」　超淡定畫面瘋傳

▲槍擊案發生後，格蘭茲超淡定狂吃沙拉。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

美國白宮晚宴槍擊案發生時，全場賓客紛紛驚恐躲到桌下避難，唯獨一名男子穩坐原位、面不改色地繼續享用餐點，淡定模樣被鏡頭拍下後，在社群媒體上迅速瘋傳。

《每日郵報》報導，槍聲大作之際，賓客們嚇得驚慌失措。武裝特勤人員衝入宴會廳，護送正副總統與內閣官員離開，另一些探員逐桌清查，並且迅速護送其他貴賓撤離。

混亂一幕上演之際，該男子就坐在距離主舞台僅有幾步之遙的位置上，眼神平靜地看著眼前一切發展，不忘持續把叉子送到嘴邊。

Shout out to THIS guy who decided to take a spoonful of his mashed potatoes while ducking and covering after tonight's WHCD shooting. No way he was passing up on that free food, even with Secret Service having their guns drawn out. ???? ???? pic.twitter.com/T14TxvOllC — Gunz (@TheGunzShow) April 26, 2026

該男子事後被證實是頂尖經紀公司「創意藝術家經紀公司」（Creative Artists Agency）的高層格蘭茲（Michael Glantz）。他事後受訪時強調無意淡化事件嚴重性，但當下完全不覺得需要驚慌失措，只想親眼看看到底發生了什麼事，「我是紐約人。你知道，我們每天都活在警報聲和騷動之中，所以這種事並不會影響到我。」

格蘭茲回憶，槍擊爆發時，布拉塔起司沙拉（burrata salad）已經端上桌，「我不太吃蔬菜，所以我在吃上面的起司，是布拉塔起司耶！接著突然之間，我看到這些全副武裝、身穿防彈背心的傢伙衝進來，而我只是一邊看著，一邊吃布拉塔。」

至於為什麼不跟著其他人趴地躲避？格蘭茲表示自己背部不好，趴下之後可能很難站起身，而且他有嚴重潔癖，「一想到穿著新燕尾服，趴在希爾頓的地板上，我就覺得好噁心。」不少賓客起身後，禮服沾滿污漬和食物殘渣，更讓他覺得自己做出正確的選擇。

格蘭茲表示，他過去至少出席過15屆記者晚宴，這次時隔多年再次參加，沒想到以這種方式留名。