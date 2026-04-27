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晚宴槍響全場驚慌！只有他穩坐桌邊「狂嗑沙拉」　超淡定畫面瘋傳

▲▼晚宴槍響全場驚慌！只有他穩坐桌邊「狂嗑沙拉」　超淡定畫面瘋傳。（圖／翻攝X）

▲槍擊案發生後，格蘭茲超淡定狂吃沙拉。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國白宮晚宴槍擊案發生時，全場賓客紛紛驚恐躲到桌下避難，唯獨一名男子穩坐原位、面不改色地繼續享用餐點，淡定模樣被鏡頭拍下後，在社群媒體上迅速瘋傳。

《每日郵報》報導，槍聲大作之際，賓客們嚇得驚慌失措。武裝特勤人員衝入宴會廳，護送正副總統與內閣官員離開，另一些探員逐桌清查，並且迅速護送其他貴賓撤離。

混亂一幕上演之際，該男子就坐在距離主舞台僅有幾步之遙的位置上，眼神平靜地看著眼前一切發展，不忘持續把叉子送到嘴邊。

該男子事後被證實是頂尖經紀公司「創意藝術家經紀公司」（Creative Artists Agency）的高層格蘭茲（Michael Glantz）。他事後受訪時強調無意淡化事件嚴重性，但當下完全不覺得需要驚慌失措，只想親眼看看到底發生了什麼事，「我是紐約人。你知道，我們每天都活在警報聲和騷動之中，所以這種事並不會影響到我。」

格蘭茲回憶，槍擊爆發時，布拉塔起司沙拉（burrata salad）已經端上桌，「我不太吃蔬菜，所以我在吃上面的起司，是布拉塔起司耶！接著突然之間，我看到這些全副武裝、身穿防彈背心的傢伙衝進來，而我只是一邊看著，一邊吃布拉塔。」

至於為什麼不跟著其他人趴地躲避？格蘭茲表示自己背部不好，趴下之後可能很難站起身，而且他有嚴重潔癖，「一想到穿著新燕尾服，趴在希爾頓的地板上，我就覺得好噁心。」不少賓客起身後，禮服沾滿污漬和食物殘渣，更讓他覺得自己做出正確的選擇。

格蘭茲表示，他過去至少出席過15屆記者晚宴，這次時隔多年再次參加，沒想到以這種方式留名。

 
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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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