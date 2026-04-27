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大陸 大陸焦點 特派現場

華裔美女名記槍擊案坐川普身邊　曝川普事後致電：還要再辦一次晚宴

▲白宮記者協會主席、CBS新聞高級白宮記者蔣維佳。（圖／CFP）

▲白宮記者協會主席、CBS新聞高級白宮記者蔣維佳親歷槍擊事件。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

美國華盛頓希爾頓飯店當地時間25日舉行的白宮記者協會年度晚宴期間突傳槍響，一度引起現場一片混亂。美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞事發時正坐在主席台上，川普身旁的東方女子面孔則是白宮記者協會主席、CBS新聞高級白宮記者蔣維佳。槍擊案未傳出人員傷亡，蔣維佳也在事後透露，川普仍希望擇期重辦晚宴，「因為這件事很重要。」

▲白宮記者協會主席、CBS新聞高級白宮記者蔣維佳。（圖／CFP）

《紅星新聞》報導，當地時間4月25日晚，美國華盛頓特區希爾頓酒店內，當白宮記者協會（WHCA）年度晚宴進行到高潮時，幾聲清脆的槍響打破了觥籌交錯的氛圍。

事發時，川普正坐在主席台上，右側是第一夫人梅蘭妮亞，左手邊則是一名年輕的華裔女性。她正是曾在川普第一任期時，經常對白宮政策激烈交鋒的「老對手」、現任白宮記者協會主席、CBS新聞高級白宮記者蔣維佳。

▲白宮記者協會主席、CBS新聞高級白宮記者蔣維佳。（圖／CFP）

蔣維佳回憶稱，事發當下立即俯身避險，現場維安人員迅速進場處置。美國副總統范斯在安保人員引導下撤離，川普則由特勤人員護送離場，其間一度跌倒，蔣維佳隨後也跟隨安全人員撤出會場。

槍擊事件發生後，蔣維佳回憶稱，當時先聽到類似爆炸聲，未即時判斷情況，之後與川普及梅蘭妮亞一同離開。她還轉述，安全人員在場外通報情況時，川普曾一度堅持「必須完成晚宴」，並在事後致電她，希望另擇時間重新舉辦一場。

▲白宮記者協會主席、CBS新聞高級白宮記者蔣維佳。（圖／CFP）

公開資訊顯示，蔣維佳1983年出生於廈門，2歲時便隨父母移民美國，13歲就在全美學生新聞節目「第一頻道」擔任記者，後來在威廉與瑪麗學院（主修哲學、輔修化學）拿到學士學位，並於2006年於雪城大學獲得廣播新聞學碩士學位。

碩士畢業後，蔣維佳先在地方新聞媒體歷練，先後任職於馬里蘭州WBOC-TV、巴爾的摩WJZ-TV、紐約WCBS-TV，擔任記者及代班主播，直至2012年，她加入CBS News，正式進入全國性媒體，2018年晉升高級白宮特派記者，目前則是CBS新聞高級白宮記者，並於2025年出任白宮記者協會主席。蔣維佳曾在疫情期間的記者會及相關議題中，多次與川普政府就政策問題進行交鋒。

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