槍手提前入住「繞過安檢」？　未來可能擴大川普維安範圍

▲槍擊案過後，執法單位疏散賓客。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

白宮晚宴發生槍擊案，執法官員正全面檢討維安漏洞。官員認為，嫌犯可能因提前入住華府希爾頓飯店，成功繞過基本安檢。前特勤局探員則推測，未來可能擴大總統維安範圍，即便此舉恐怕造成民眾不便。

嫌犯怎繞過？未來恐擴大維安範圍

《路透社》報導，多名前特勤局人員與高層官員指出，聯邦幹員有效執行保護總統的計畫，並且及時攔截嫌犯，但此事件也帶來一大教訓，那就是在大型公開活動中，維安人員可能需要擴大總統保護範圍，即使此舉恐怕造成民眾不便。

據悉，賓客必須通過金屬探測器才能進入宴會廳，但只要持票就可以進入飯店，甚至有人試圖持前一年舊票蒙混過關。官員表示，嫌犯似乎是在活動前幾天入住飯店，進而繞過基本檢查程序。

特勤局反突擊小組（CAT）成員蓋吉（Bill Gage）表示，事後檢討重點可能包括將金屬探測器向外移動、擴大外圍警戒區。特勤局必須找到大型飯店內部維安方式，但「這恐怕對住宿旅客與飯店造成不便」。

▼爆出槍響後，特勤局人員湧上包圍美國總統川普，隨後緊急撤離。（圖／達志影像／美聯社）。



高官保護體系複雜 撤離應變待改進

《路透社》分析，最後一聲槍響後約30秒，川普即被護送離場。不過，衛生部長小甘迺迪至少花了100秒、國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯則花費約150秒才完成撤離。事實上，負責保護不同重要人物的體系極其複雜，包括司法部法警局（USMS）、外交安全局（DSS）等，應變上可能缺乏協調。

曾執行同場地維安任務的前特勤局高階人員米哈萊克（Don Mihalek）也坦言，該飯店非常寬廣，長期存在維安挑戰，「特勤局會重新檢視當時部署，並可能因這次事件進一步擴大警戒範圍」。

▼白宮晚宴槍擊後，川普在記者會上仍身穿燕尾服。（圖／達志影像／美聯社）

嫌犯也質疑 川普主張興建宴會廳

這已是川普過去2年內第3度面臨槍擊風險，除了外界質疑與檢討，就連嫌犯都在犯案宣言中諷刺表示，他原本預期「每個轉角都有監視器、房間被監聽、每隔10英尺就有武裝人員、到處都是金屬探測器」，但實際上「什麼也沒有」。

川普事後親口表示，華府希爾頓飯店「不是特別安全」，並稱此事件證明了他在白宮內部興建宴會廳的必要性。