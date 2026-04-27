二進二出！伊朗外長2天內「飛回巴基斯坦」　美伊停火卡關變數增

▲伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美伊停火談判陷入僵持！伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今（26）日於三天內二度飛抵巴基斯坦努爾汗空軍基地，這也是他短暫造訪阿曼後的回馬槍。儘管美國總統川普日前以「不想浪費18小時飛去空談」為由，無預警取消和平特使與女婿庫許納（Jared Kushner）前往巴國的行程，但巴基斯坦仍積極居中協調，試圖將美伊雙方拉回談判桌。

川普狠嗆「我們握有所有籌碼」

川普在接受《福斯新聞》訪問時態度強硬，直言美方手中握有所有籌碼，沒必要讓代表團長途飛行後「枯坐空談」，更批評德黑蘭領導層內部極度混亂、根本沒人主導。然而，川普也語帶玄機地向記者透露，在他宣布取消行程後不到10分鐘，美方就收到一份「好很多」的新文件，顯示心理戰似乎對德黑蘭產生壓力。儘管美方目前姿態極高，川普仍強調，取消行程並不代表敵對行動會立即升級為戰爭。

▲美國總統川普。（圖／路透）

伊朗拋出「終戰框架」：關鍵在荷莫茲海峽

對於川普的強硬態度，伊朗外長阿拉奇表示將向巴基斯坦傳達伊朗對於結束戰爭的「框架立場」。據了解，伊朗提出的條件包括建立管控荷莫茲海峽的新法律制度、解除海上封鎖以及確保戰爭挑釁者不再發動侵略，且相關談判與核問題無關。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）則同步對外放話，強調德黑蘭絕不會在受威脅的壓力下進行「被迫談判」，美方必須先撤除針對伊朗港口的船隻封鎖，雙方才具備互信基礎。

目前阿拉奇已結束與巴國高層的會談，預計下一站將前往莫斯科。雖然全球能源命脈荷莫茲海峽仍處於實質封鎖狀態，全球能源運輸備受威脅，但隨著伊朗遞交新文件與巴基斯坦的持續穿梭，這場涉及多方勢力的外交角力已進入關鍵的「球在美國手上」階段。