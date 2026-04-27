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美中登月大對決！《衛報》曝美國「跌落神壇」：中國將笑到最後

▲▼酒泉衛星發射中心發射神舟21號載人飛船，長征二號F遙21運載火箭點火畫面相當震撼。（圖／記者任以芳攝）

▲酒泉衛星發射中心發射神舟21號載人飛船，長征二號F遙21運載火箭點火。（圖／記者任以芳攝）

記者羅翊宬／綜合報導

英國《衛報》評論指出，美國與中國新一輪登月競賽升溫，美國國家航空暨太空總署（NASA）受預算與政治周期影響進度受限，2028年登月目標存在變數；反觀中國，則持續按照計畫推進，可能在2030年前完成登月並建立月球基地。專家認為，長期持續登月能力才是勝負關鍵，競爭白熱化引發國際關注。

美國NASA近期完成將4名太空人送至月球軌道周邊，但距離真正登陸仍有技術與計畫挑戰。外界指出，NASA除受預算限制外，也受美國政治周期影響，長期深空任務易受政權更替牽動，穩定性不足。

為了加速登月，美國NASA將部分關鍵任務外包給SpaceX與Blue Origin，但兩家企業的月球登陸器仍尚未完成，外界質疑2028年登月時程可能延後。

蘇格蘭天體物理學家曼利（Scott Manley）指出，21世紀登月是長跑競賽，關鍵不在先後，而在能否持續多次穩定登月，才決定是否掌握太空主導權。

▲▼ 神舟21號、酒泉基地發射 。（圖／記者任以芳攝）

▲酒泉衛星發射中心。（圖／記者任以芳攝）

美國與中國均規劃月球南極基地，目標開採冰凍資源製氫氦，並可能建設核反應爐供能，作為深空探測前進據點，率先完成者將取得規則制定優勢。

NASA局長艾薩克曼（Jared Isaacman）稱太空競爭激烈，勝負可能以月計算。美前外交官路易斯（Jim Lewis）則警告，美國在冷戰結束打敗蘇聯後對太空失去興趣，因此一旦中國穩定推進恐導致太空競賽結果出現逆轉。

中國計劃2030年前登月，並且具備太空站與成熟載人航天體系，執行穩定度受肯定。歐洲多國仍與中國合作，包括法國、義大利與瑞典曾參與嫦娥六號科學載荷。

致力於研究中國長徵發設計畫為科學目標之一的法國天體物理行星學研究所研究員伊夫梅斯林（Pierre-Yves Meslin）認為，一旦中國作出決定，就代表一定會做到，「歐洲缺乏獨立登月的工具，依賴國際合作，主要是美國，然而如今中國絕對是另一個非常重要的夥伴，且任務執行可靠性提升。」

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