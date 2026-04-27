川普：美國終將取得勝利　伊朗想和談可主動聯繫

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普26日表示，伊朗戰爭「將很快結束」，並強調美國最終將取得勝利。他同時釋出談判訊號，稱若伊朗希望透過外交途徑結束衝突，可以主動與美方聯繫，「你知道，我們有電話，我們有安全可靠的線路。」

川普指伊朗領導層混亂

川普接受福斯新聞（Fox News）專訪時指出，目前與美方就伊朗問題接觸的人當中，「有些非常通情達理，但也有些不是」，並批評伊朗領導層「非常奇怪」，有時甚至難以判斷談判對手是誰。他強調，美方核心立場不變，必須防止伊朗取得核武，未來談判將聚焦於伊朗核材料問題，並希望德黑蘭「做出明智選擇」。

在此之前，川普已取消原定由特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的行程。另一方面，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）於25日與巴基斯坦官員會談後離開當地，相關發展為美伊和平前景增添不確定性。

再次抨擊北約

除了伊朗議題外，川普也再次對盟友表達不滿。他批評北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO）未在伊朗問題上站在美國一方，並對英國計畫在戰爭結束後才派遣艦船的安排表示不以為然。同時，他提到中國時表示，雖未「極度失望」，但認為中方仍可提供更多協助。

談及俄烏戰爭，川普表示已與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）及烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）進行「良好對話」，並稱正努力推動解決衝突、促成協議。不過他未透露與兩位領導人通話的具體時間。