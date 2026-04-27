白宮槍手寫反基督教宣言　川普：心中充滿仇恨

▲白宮晚宴槍擊，川普撤離畫面曝光。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普表示，一名涉嫌在白宮記者協會晚宴企圖攻擊行政官員的男子，在犯案前撰寫反基督教宣言，內容充滿仇恨，所幸在進入宴會廳前即遭攔阻並逮捕。

川普：槍手痛恨基督徒

路透社報導，川普接受福斯新聞（Fox News）專訪時形容該名嫌犯「是個有病的人」，並指出其家人過去曾向執法單位表達對他的擔憂。美國官員表示，31歲嫌犯為居住於洛杉磯（Los Angeles）托蘭斯（Torrance）的艾倫（Cole Tomas Allen），案發時已在華府遭當場逮捕。

川普在「星期日簡報」（The Sunday Briefing）節目中表示，「你讀他的宣言就知道，他痛恨基督徒。」

一名執法官員透露，嫌犯家人在案發前不久收到該份宣言，內容中艾倫自稱「友善的聯邦刺客」。宣言提及，「當別人受到壓迫，有人打你的右臉，連左臉也轉過去由他打的作法不是基督徒的行為，而是壓迫者罪行的共犯。」

多名政府官員列入目標

官員指出，宣言列出多名政府官員為目標，涵蓋不同層級，但特別註明不包括聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）。同時，宣言也批評舉辦晚宴的華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton Hotel）存在「荒唐的」安全漏洞。

槍手直指飯店維安出重大紕漏



根據內容，艾倫聲稱自己攜帶多件武器進入飯店，卻未被察覺，「我一走進飯店，立刻感受到那種傲慢。我帶著多件武器進場，卻沒有任何人認為我可能構成威脅。」

「紐約郵報」（New York Post）報導，艾倫在宣言中還提到，為降低傷亡將使用鹿彈（buckshot），但也坦言若有必要，願意為達成目標攻擊宴會廳內所有人。他寫道，「如果有絕對必要的話，為了達成目標，我仍會穿過現場大多數人」，並稱現場多數人為「共犯」。

艾倫進一步指出，活動安全措施過度集中在外圍，忽略提前入住旅客的潛在風險，並形容相關缺失「簡直瘋狂」。宣言中甚至提到，若自己是外國特工，理論上可以攜帶重型武器進入現場而不被察覺。

代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表示，調查顯示艾倫是從洛杉磯搭火車經芝加哥（Chicago）前往華府，研判其此舉可能是為了規避航空安檢。

整起事件未造成實際傷亡，但嫌犯行動與宣言內容引發外界對大型政治活動安全的高度關注。