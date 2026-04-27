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川普歡迎致電協商終戰　伊朗外長要先和普丁討論

▲伊朗外交部長阿拉奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗外交部長阿拉奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

在巴基斯坦持續斡旋美伊談判之際，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）再度抵達伊斯蘭馬巴德，並預計明天轉赴俄羅斯莫斯科會晤總統普丁（Vladimir Putin）。美國總統川普則表示，伊朗若想結束戰爭，可直接與美方聯繫。

伊朗外交部長將與普丁討論情勢

美聯社報導，阿拉奇日前曾在預期展開第2輪會談之際突然離開伊斯蘭馬巴德，引發關注，但在訪俄前又返回當地。他此前也曾赴阿曼參與斡旋。俄羅斯外交部證實訪問行程，伊朗駐俄大使賈拉里（Kazem Jalali）表示，阿拉奇將與普丁討論談判進展與停火情勢。

川普：伊朗想和談可主動聯繫

美方原計畫派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）赴巴基斯坦續談，但川普以進展有限為由取消行程。路透社報導，川普接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，「他們可以打電話給我們」，強調美方擁有安全專線。

川普上周已無限期延長4月7日達成的停火協議，使戰事暫歇，但永久和平仍無進展。荷莫茲海峽僵局持續，伊朗限制通行，美國則封鎖伊朗港口。

一名區域官員透露，伊朗要求美方先解除封鎖才願重啟談判，並嘗試推動對通行船隻收費機制；巴基斯坦正居中調解。伊朗外交部也強調，未來談判仍將透過第三方間接進行。

川普另稱，在取消行程後約10分鐘，伊朗即提出「更好的方案」，但未說明內容，僅重申伊朗不得擁有核武。根據聯合國資料，伊朗持有約440公斤純度60%的濃縮鈾，接近武器級。

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