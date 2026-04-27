反川宣言曝光！槍手放話「殺光宴會廳所有人」　歐巴馬發聲

▲美國前總統歐巴馬。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普25日出席白宮記者協會晚宴期間傳出槍響，槍手案發前留下的宣言如今也曝光，揚言殺掉宴會廳中的每一個人。針對這起事件，前總統歐巴馬26日透過社群平台X發文表示，槍手艾倫的犯案動機細節尚不清楚，「但我們每一個人都有責任拒絕接受暴力在民主社會中有任何立足之地」。

Although we don’t yet have the details about the motives behind last night's shooting at the White House Correspondents Dinner, it’s incumbent upon all us to reject the idea that violence has any place in our democracy. It’s also a sobering reminder of the courage and sacrifice… — Barack Obama (@BarackObama) April 26, 2026

歐巴馬發文強調 拒絕暴力

紐約郵報、路透報導，事發當晚，艾倫試圖強行闖入華盛頓希爾頓酒店（Washington Hilton）宴會廳，當時川普、副總統范斯（JD Vance）及多名內閣官員正與媒體記者出席這場年度盛宴，就在艾倫抵達地下樓層之前，聯邦幹員成功將他擋下制伏，期間傳出多聲槍響。

艾倫預計27日出庭受審，面臨兩項在暴力犯罪中持械罪名，以及一項以危險武器攻擊聯邦執法人員的罪名。

▲晚宴槍擊案31歲槍手艾倫已在現場被捕。（圖／路透）

針對這起事件，歐巴馬（Barack Obama）發文提到，「雖然我們目前還不清楚昨晚白宮記者晚宴槍擊案背後的動機細節，但我們每一個人都有責任拒絕接受暴力在民主社會中有任何立足之地」

歐巴馬同時向特勤局致意，感激特工們每日展現的勇氣與犧牲，並為中槍人員的康復感到慶幸。

槍手宣言曝光：為達目標 願意殺害宴會廳裡每一個人

根據執法人員說法，槍手艾倫現年31歲，為加州一名教育工作者。其留下的宣言中，詳述他要依據職位高低殺掉川普政府官員的意圖，並以激烈言詞指稱現任總統為「戀童癖、強姦犯兼叛國賊」。

艾倫在宣言裡寫道，「我不願再讓戀童癖、強暴犯、叛國者，讓他的罪行玷汙我的雙手」，為降低傷亡會使用鹿彈（buckshot），只要能達目標，願意殺掉宴會廳中的每一個人，但希望不要走到這一步。

他還提到，活動安全措施過度集中在外圍，忽略提前入住旅客的潛在風險，並形容相關缺失「簡直瘋狂」。宣言中甚至提到，若自己是外國特工，理論上可以攜帶重型武器進入現場而不被察覺。