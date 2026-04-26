白宮記協晚宴槍響大撤離！川普「踉蹌一跤」逃離影片曝

???? Vice President JD Vance was escorted out by the Secret Service, followed by agents quickly surrounding President Trump after an incident at the annual White House Correspondents' Dinner



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記者許力方／綜合報導

美國白宮19日晚間的記者協會晚宴突發槍擊案，一名槍手試圖闖入主會場，與特勤人員爆發對峙並開槍，現場數百名賓客驚慌躲避。總統川普（Donald Trump）與副總統范斯（JD Vence）在特勤人員護衛下緊急撤離，川普在倉皇逃生過程中一度踉蹌，現場目擊影片曝光網路。

嫌犯持槍闖會場 特勤對峙開火釀驚魂

警方指出，嫌犯為31歲加州男子，為飯店住客，當晚攜帶槍枝與刀械進入宴會廳外區域，試圖接近主場地，過程中與特勤局人員發生衝突並開槍。執法人員迅速制伏嫌犯，一名警員防彈背心中彈，未造成致命傷害。初步調查，嫌犯疑似單獨行動，並可能鎖定出席晚宴的政府官員，動機仍待進一步釐清。

▲白宮大撤離畫面曝光。（圖／達志影像／美聯社）

槍聲響起全場逃竄 川普一度踉蹌撤離

宴會廳內，槍聲響起後，賓客四散尋找掩護，特勤局反突擊小組迅速包圍舞台。范斯率先撤離，隨後川普與第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）在護衛下離場，途中川普一度失足，由隨扈即時扶穩。現場賓客則紛紛躲入桌下避難，場面一度混亂，在總統被護送下台時，有人高喊示警，也有人在會場一角高唱「天佑美國」。

國民兵進駐封鎖周邊 晚宴最終取消

飯店外，國民兵進駐周邊區域，直升機在夜空中盤旋。川普隨後被安置至飯店內安全區域，主辦單位一度評估恢復活動，但在安全考量下最終宣布取消晚宴，並將擇期再辦。

事發約2小時後，仍身穿燕尾服、平安無恙的川普在白宮表示，當你有影響力就會被盯上；當你沒有影響力，他們就會放過你。他還稱「沒人告訴我這是一個如此危險的職業。」