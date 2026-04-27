川普見習近平將談「支持兩岸和平統一」？　鄭麗文：幕僚會攔住

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普預定5月中旬訪問北京，與大陸國家主席習近平舉行峰會，外交部政務次長吳志中日前接受專訪時說，擔心川普會晤習近平時，可能在台灣議題上作出讓步。國民黨主席鄭麗文今（27日）接受廣播節目《蘭萱時間》專訪表示，對北京來說，一個中國跟反對台獨是底線跟原則，要有這些才有互動友好的空間，北京想自己處理台灣問題，不希望美國插手。她還說，川普是自走砲不受控，若說到支持和平統一，幕僚也會攔住他，但川普也是很難預測的人。

談到六月即將訪美，鄭麗文表示，旅程時間約為兩週，不會太長，但也不會太短，難得訪問美國一趟，希望能盡量走訪僑胞聚集的地方，與各地僑胞交流，也會積極安排與美方重要人士會面，當面說明鄭習會所傳達的訊息，以及台美之間需要深入溝通的議題。

鄭麗文指出，傳統訪美行程一定會安排，包括華府官方互動、智庫交流，以及各地僑胞熱烈期待的相關行程，但這次也會有一些「非典型」行程，因為她是受邀前往，代表美國內部對她的路線已有廣泛且全面的討論。像是原本沒有安排前往波士頓，但因為哈佛與MIT都提出邀請，而且都是非常重量級的交流，因此行程也有所調整。至於是否會與美國國務院官員會面，鄭麗文語帶保留，目前尚不便對外說明，但相關安排會積極進行，對訪美成果保持樂觀，也希望最終能超出預期。

鄭麗文強調，訪中行也引起美國菁英圈的高度討論，「一個在乎美國國家利益的教授還說我應該得諾貝爾和平獎，這是對我路線的肯定跟期待，在美國內部的效應已經展現出來，他們也很期待看到我本人，很多國際媒體都排隊等待專訪我」，與外國友人見面時，也絕對不會只談軍購，因為她談的是比單一軍購預算更重大、更關鍵的戰略思維。

對於主持人追問，美國及西方世界是否擔心台灣與大陸走得太近，甚至不再需要美國？鄭麗文表示，「不需要美國是不可能的」。鄭強調，台灣不該陷入「在大陸跟美國之間選一個」的錯誤邏輯，「哪裡有這麼笨的，一天到晚說要在大陸跟美國裡頭選一個。」

鄭麗文認為，當前最重要的是徹底揚棄上個世紀的冷戰思維，不能讓世界進入「冷戰2.0」。她表示，第一島鏈不應繼續被視為東西對峙、戰火最前沿，而應轉化為東亞和平、自由貿易與繁榮的區域，成為「Pacific peace and prosperity」，真正穩定、永續的和平，不能只靠兩岸，也必須建立在美中和解與合作之上。

她指出，兩岸和平必須符合美國的國家利益，她會從這個角度出發，向美方提出不一樣的路線圖，並說服美方理解，台灣走向和平不是背離美國，而是有助於區域穩定，也符合美國利益。

針對川習會是否可能談到台灣議題，甚至讓台灣成為大國交易籌碼？鄭麗文說，依自己對北京的判斷與理解，北京將「一個中國」與「反對台獨」視為底線與原則，這也是兩岸之間能夠互動、累積友好空間的前提，這些原則與底線不會被交易，但北京也不會希望把台灣變成中美談判交易的標的。

鄭麗文表示，美方確實有些擔心川普會有出格表述，依她了解，美方幕僚認為，如果美國從「不支持台獨」進一步走到「反對台獨」，就已經是很重大的一步；至於更進一步提到支持和平統一？鄭麗文說，「川普是自走砲不受控，如果要說到支持和平統一，幕僚也會攔住他啦！但川普也是很難預測的人。」