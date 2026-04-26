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快訊／白宮槍手「躲房間」組長槍！特勤中彈　壓制畫面曝

▲▼美國白宮記者協會晚宴（WHCD）25日晚間驚傳槍響。（圖／路透）

▲美國白宮記者協會晚宴（WHCD）25日晚間驚傳槍響。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國白宮記者協會晚宴（WHCD）25日晚間驚傳槍響，槍手涉嫌在大樓內一處無人看守的房間內組裝長型武器後，隨即對著人群開槍。混亂中，一名美國特勤局特工身中數槍，所幸子彈擊中防護裝備，目前已送醫救治。消息人士指出，槍手疑似是一名來自加州的30歲男子。

躲無人房間組裝「長型武器」　志工驚恐目擊

根據CNN報導，宴會現場志工馬布斯（Helen Mabus）指出，當時在露台層入口附近，有一個用來存放酒水推車的「臨時房間」，那個區域在案發時完全沒有任何維安人員駐守，成了安全漏洞。

馬布斯表示，她看到嫌犯就在那個房間裡，「他從包包裡拿出了某種東西」，隨後開始組裝一件「很長、看起來不像是普通槍枝」的武器。由於嫌犯躲在房間內，維安人員的視線被擋住，讓他得以在進入主會場前完成準備。

「起碼連開10槍」　現場名流驚慌逃竄

馬布斯描述，嫌犯組裝完武器後，突然衝向宴會廳並開始朝四面八方亂開火。她估計現場至少傳出10聲槍響，原本熱鬧的晚宴瞬間陷入恐慌，「感覺他就像在到處亂射」，群眾尖叫著四處逃竄。

▲▼美國白宮記者協會晚宴（WHCD）25日晚間驚傳槍響。（圖／路透）

▲美國白宮記者協會晚宴（WHCD）25日晚間驚傳槍響。（圖／路透）

案發地點距離通往宴會廳的通道僅幾步之遙，當時會場內聚集了數百名政商名流。特勤局及武裝人員在槍響後迅速衝向危險源，現場陷入極度混亂。

特勤中彈送醫　安檢程序爆漏洞

三名知情人士證實，一名美國特勤局特工在事件中中彈，子彈擊中了該名特工身上的防護裝備，隨後被緊急送往當地醫院，目前傷勢情況仍不明。執法官員隨後確認，涉案嫌犯是一名來自加州的30歲男性，目前已將其拘留。

此外，現場維安程序也遭到質疑。

到場記者指出，在進入晚宴前就發現，整棟大樓的入口處竟然沒有安檢機，僅有數名警衛駐守，真正的安全檢查竟然是設在「宴會廳門口」。這意味著嫌犯只要避開警衛，就能帶著包包進入大樓內部，並在進入宴會廳前的「無人看守房間」內組裝武器。

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