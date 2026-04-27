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美伊各自認占上風　談判卡關最新進度一次看

▲美伊僵局。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲美國中東事務特使魏科夫（左）與伊朗外交部長阿拉奇（右）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗第2輪談判至今仍未敲定具體時程，隨著美國總統川普臨時取消原定於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德（Islamabad）舉行的會談，白宮正面臨重啟戰火或回到談判桌的兩難局面，雙方立場依舊分歧明顯。對此川普仍持續喊話，表示美國終將取得最後勝利，伊朗若想談判可以主動聯繫美方；伊朗則提出3階段談判框架，並找上俄羅斯總統普丁磋商。

美方談判底線：伊朗必須停止核計畫

《華爾街日報》報導，川普在白宮特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）準備啟程赴巴基斯坦與伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）會面前，突然宣布取消行程，理由是伊朗提出的方案未達美方預期。他表示，「我們不要總花上18小時搭機往返，只為得到一份不夠好的文件」，並稱取消行程後約10分鐘，伊朗即提出一份「更好的方案」，內容包括放棄核武，但未進一步說明細節。

川普同時重申，美方底線是伊朗必須停止核計畫，並將談判受阻部分歸因於伊朗內部權力分裂，「他們的領導層內部紛爭不斷，沒有人知道誰在掌權」。

▲▼美伊談判卡關。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲美伊談判卡關（左，川普，右，伊朗外交部長阿拉奇）。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

伊朗質疑美方談判誠意

伊朗方面則對美方誠意表達質疑。阿拉奇在與巴基斯坦調解方會談後向伊朗國家通訊社表示，美國是否真正有意推動外交仍有待觀察；在會談取消後，他已轉往阿曼與俄羅斯展開外交行程。

分析人士指出，在雙方立場未縮小差距前，短期內難以重啟直接對話。英國智庫「皇家國際事務研究所」中東事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示，伊朗認為現階段會面沒有意義，反而會讓川普掌握談判主導權，顯得德黑蘭急於求談。

伊朗提3階段談判框架

不過伊朗提出3階段談判框架，美伊須先終結軍事行動，並談妥荷莫茲海峽管理問題，包括與阿曼協調建立全新法律框架，若美國接受，就能恢復談判。另據Axios報導，伊朗向美國提出新方案，建議先重開荷莫茲海峽、結束戰爭，核談判則留待後續階段再處理。

荷莫茲海峽持續封鎖中

目前僵局核心之一在於荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）與港口封鎖問題。伊朗封鎖海峽後，美國隨即對伊朗港口實施封鎖反制，德黑蘭堅持須先解除封鎖，談判才有可能恢復。國際危機組織（International Crisis Group）專家瓦艾斯（Ali Vaez）指出，雙方都認為自己占據優勢，若要緩解局勢，應同步解除海上限制。

伊朗不願就核計畫退讓

此外，伊朗核計畫仍是談判最關鍵議題。白宮希望伊朗將高濃縮鈾庫存轉移海外，但德黑蘭堅持核計畫為不可逾越的紅線。伊朗駐印度大使法塔利（Mohammad Fathali）強調，唯有對手承認伊朗和平發展核能的權利，談判才可能取得實質進展。

▲川普歡迎伊朗主動聯繫談判。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

▲川普歡迎伊朗主動聯繫談判。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）

原訂為期2周的美伊停火協議已於22日到期，川普雖宣布延長，但仍持續對伊朗施壓。伊朗外交官與知情人士透露，德黑蘭已透過巴基斯坦轉達，若美方停止威脅，有助說服國內強硬派支持重啟談判。

川普26日喊話，伊朗戰爭很快就要結束，若伊朗希望透過外交途徑結束衝突，可以主動與美方聯繫，「你知道，我們有電話，我們有安全可靠的線路。」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）現階段則是以完成與巴基斯坦高層的會談，預計下一站將前往莫斯科。

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