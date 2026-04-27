白宮槍手衝川普而來！企圖一次殺高官　發言人：晚宴遭瘋子劫持

記者閔文昱／綜合報導

美國年度政壇盛事「白宮記者協會晚宴」驚傳槍擊事件！31歲男子闖入華府希爾頓飯店安檢區開火，導致現場瞬間陷入恐慌。白宮指出，槍手疑似鎖定總統川普及政府高層，企圖發動大規模攻擊，所幸特勤局即時壓制，未釀成重大傷亡。

案發於當地時間25日晚間，嫌犯艾倫（Cole Thomas Allen）持霰彈槍、手槍及多把刀械，試圖突破安檢進入晚宴會場，在與特勤人員對峙時開槍。一名特勤局探員胸口中彈，但因穿著防彈背心保住性命，隨後仍成功協助制伏槍手。當時包括川普及第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、副總統范斯（JD Vance）等人，均被緊急撤離至安全區域。

▲川普撤離畫面曝光。（圖／達志影像／美聯社）

白宮：晚宴遭「瘋狂槍手劫持」

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）事後痛批，原本應是慶祝言論自由的場合，「被一名瘋狂的人劫持」，對方企圖刺殺總統並殺害多名政府高層。她透露，自己當時與川普在後台，隨即被特勤人員迅速護送離場，並強調「這種政治暴力必須停止」。

代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）則指出，初步研判槍手目標為川普政府官員，「很可能包含總統本人」，但實際動機仍在調查中。嫌犯將面臨襲擊聯邦官員、開槍及企圖殺人等多項重罪起訴。

▲美國白宮晚宴槍擊案31歲槍手艾倫（Cole Thomas Allen）已在現場被捕。（圖／路透）

2600人驚逃 川普再遇暗殺陰影

事發當時，約2600名穿著禮服的賓客齊聚會場，槍聲響起後眾人驚呼「趴下！」紛紛躲到桌下避難，維安人員則持槍衝入現場建立防線，氣氛一度緊繃。川普事後表示，他相信自己就是攻擊目標，並坦言總統職務「是一個非常危險的工作」，甚至自嘲若早知道這麼危險，當初或許就不會參選。

值得注意的是，這已是川普自2024年以來第3度遭遇暗殺威脅。此前他曾在造勢活動中遭槍手擊中耳朵，另一次則在高爾夫球場外發現武裝嫌犯。此次事件再度引發外界對美國政治暴力升溫及高層安全防護的關切。

目前調查顯示，嫌犯疑似單獨犯案，並曾任補教機構教師，甚至獲頒「模範教師」。然而其如何攜帶長槍進入飯店，仍是調查重點之一。全球多國領袖也已對事件表達譴責，強調暴力不應存在於民主社會。