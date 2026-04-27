2年內3度槍擊　傳白宮維安升級「擬讓川普穿防彈背心」

▲槍擊案爆發前，川普與梅蘭妮亞坐在主桌。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）過去2年已經3度面臨暗殺威脅，據悉白宮正在考慮對他實施新的維安措施，包括在公開場合穿著防彈背心。

川普維安升級？傳穿防彈背心

《福斯新聞》記者杜西（Peter Doocy）26日披露，最高層官員正就「川普總統未來出席公開活動時，是否應該開始穿上防彈背心」展開正式討論，「我們應該預期未來幾天聽到重大維安措施改進的消息，可能包括川普總統出席公開場合時，必須穿防彈背心。」

此外，杜西認為這次維安計畫奏效，因為沒有任何賓客受傷或喪命，「但實在太千鈞一髮了。」

針對川普維安措施提升事宜，白宮並未回應《紐約郵報》的置評要求。

.@pdoocy after WH Correspondents' Dinner shooting: "We should expect in the coming days to hear about major security improvements — that could include President Trump having to wear a bullet-proof vest when he is out in public."



"We will hear a lot about the plan working — and… pic.twitter.com/lycd3Mlrr6 — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

近年第3度 白宮晚宴竟爆槍擊

25日晚間的白宮記者協會晚宴（White House Correspondents’ Dinner）外，31歲嫌犯艾倫（Cole Allen）強行衝破華府希爾頓飯店安檢區，與特勤局人員交火，子彈擊中一名探員的防彈衣。艾倫在現場被制伏逮捕，被擊中探員預計可完全康復，除此之外並無任何人員傷亡。

案件發生後，警方從艾倫寄給家人的犯案宣言中得知，其目標正是川普及其他政府官員。

川普近年至少3度與槍擊擦肩而過。除了25日的事件之外，2024年7月，他在賓州的戶外造勢大會上，遭槍手射傷耳朵。同年9月，一名男子在佛州棕櫚灘的川普高爾夫球場外搭建狙擊點，但被特勤局抓到。

當總統是危險職業！ 川普自嘲：早知如此「也許不會參選」

▼現場傳出槍響，特勤局緊急撤離川普等人。（圖／達志影像／美聯社）

