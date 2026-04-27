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伊朗向美提出新方案　繞開核問題「重啟荷莫茲」結束戰爭

▲▼伊朗國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳伊朗提出3階段談判框架。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

黎巴嫩馬雅丁電視台（Al Mayadeen）稱，伊朗提出3階段談判框架，若美國接受，就能恢復談判。另據Axios報導，伊朗向美國提出新方案，建議先重開荷莫茲海峽、結束戰爭，核談判則留待後續階段再處理。

三階段談判框架　核議題排最後

根據伊朗提出的框架，第一階段重點在於終結美國與以色列的軍事行動，確保伊朗與黎巴嫩境內戰火不再復燃。伊朗方面明確表示，此階段不會觸及其他任何議題。

待雙方就第一階段達成共識後，談判才會進入第二階段，焦點轉向荷莫茲海峽的管理問題，包括與阿曼協調建立全新法律框架。

至於第三階段，才是各方最為關注的核談判。伊方強調，唯有前兩階段均達成協議，才會準備就核計劃展開正式討論。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）率領外交團前往俄羅斯莫斯科，預計期間將與俄羅斯總統普丁會面，針對談判、停火最新進度進行磋商。

▲▼一艘貨輪出現在伊朗格什姆島附近的荷莫茲海峽。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗提交的新方案重點放在優先解決海峽危機及美方封鎖問題，核談判留待後續再議。（圖／達志影像／美聯社）

繞開核議題換速度　考驗川普戰略籌碼

另據2名知情人士的說法，伊朗外長阿拉奇在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德的會議中提出「繞開核問題」的方案。白宮已收到這份提案，但美方是否願意認真評估，目前尚不清楚。

伊朗透過巴基斯坦調停方提交的新方案，重點放在優先解決海峽危機及美方封鎖問題，內容包括延長停火期限或由雙方同意永久結束戰爭，核談判留待後續再議。

Axios指出，伊朗領導層內部對於應該在談判桌上讓出哪些核問題籌碼意見分歧，而伊朗的新提案等於是繞開此爭議，走一條更快達成協議的路。不過一旦解除封鎖、結束戰爭，川普在未來談判中要求伊朗清除濃縮鈾庫存、說服德黑蘭停止濃縮鈾活動的籌碼，也會跟著消失，而這兩點正是川普發動這場戰爭的主要目標。

美國3名官員透露，川普預計27日將在戰情室召集國安及外交政策核心團隊，討論談判僵局與後續應對策略。

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