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槍響瞬間！　男衝上前「肉身護川普」獲封英雄

▲特勤局人員緊急撤離總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普25日出席由白宮記者協會主辦的晚宴，因發生槍擊事件，晚宴被迫中止。不過依據現場畫面，一名身穿西裝的男子在槍聲響起的那一瞬間，立刻來到川普身前，用肉身護住川普，獲封英雄。

每日郵報報導，這段畫面已廣泛在網路上流傳，此人極可能是特勤局人員。

影片顯示，當第一聲槍響在華盛頓希爾頓飯店（Washington Hilton）地下大廳迴盪時，他沒有蹲下躲避，而是立刻往川普所在位置前進，用自己的身體擋在川普前方，掩護川普。

嫌持槍闖入　探員中彈防彈衣擋下子彈

當局已確認嫌犯身分，現年31歲的加州托蘭斯市教師艾倫（Cole Allen）。艾倫持霰彈槍、手槍及數把刀具，試圖強行衝闖飯店安全檢查哨，並與特勤探員在大廳爆發短暫槍戰，隨後遭壓制逮捕。

混戰中，一名特勤局探員在近距離中彈，所幸防彈背心發揮作用，無其他人員傷亡。

川普事後在白宮公開讚揚這名探員的英勇，「他在極近距離內被一把威力強大的槍射中，但防彈背心保護了他。我剛剛和他通了電話，他狀況很好。」

宴會廳賓客嚇趴桌底

事發當下，宴會廳內雲集全國頂尖記者、好萊塢名人及多位內閣成員，包括國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）與國務卿盧比歐（Marco Rubio），現場瞬間陷入一片混亂。影片畫面顯示，賓客們身著晚禮服蜷縮在桌子底下，特勤探員則在宴會廳巡邏戒備。

▲現場數百名賓客驚慌躲到桌下，隨後在警方指示下撤離。（圖／路透）

值得注意的是，事發地點正是1981年時任美國總統雷根（Ronald Reagan）遭槍擊的同一間飯店。就如同當年替雷根擋下子彈的特勤探員麥卡錫（Tim McCarthy）一樣，這次的「英雄探員」也在社群媒體上廣獲讚揚，被盛讚展現「非凡的勇氣」。

川普強硬發聲　晚宴30天內重辦

案發時隔2小時之後，川普身著禮服發表全國演說稱，「當你有影響力，他們就會來針對你。他們似乎認為這是孤狼犯案，我們絕不會讓任何人接管我們的社會」。

白宮確認，此次晚宴將在30天內重新舉辦，承諾將辦一場更盛大、更精彩的活動。

家屬報警仍慢一步

隨著調查深入，艾倫的家屬披露他過去曾發表激進言論，並留有一份聲稱要改造世界的行動宣言。

家屬表示，艾倫在行動前曾將部分文字傳給家人，因此向康乃狄克州新倫敦警察局報案。宣言文字並未提及25日的晚宴，白宮官員向CNN證實，通報時間僅在案發前數分鐘。

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