北海道清晨6.2強震！15秒「上下狂搖」90歲嬤慘摔　未來7天恐再震

▲日本北海道十勝地區27日清晨發生地震，電車部分路段停駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

今（27）日上午5時23分（台灣時間凌晨4時23分），日本北海道十勝地區南部發生芮氏規模6.2地震（從6.1上修），測得最大震度5強、震源深度83公里（從80公里上修）。雖未引發海嘯，但氣象廳警告，未來一週仍可能出現同等規模地震，特別是未來2至3天風險較高。目前已知災情，包括函館市90多歲女性跌倒受傷，另有博物館設施受損與鐵路大規模停駛。

根據《日本放送協會》、《UHB北海道文化放送》，日本氣象廳地震海嘯監視課長海老田綾貴稍早召開記者會表示，此次地震發生於太平洋板塊內部，並非發生在板塊交界處。海老田強調，「這起地震並不屬於北海道三陸外海後發地震（4月20日）注意資訊所針對的對象，規模也遠低於該機制假設的規模8等級地震，約僅為其千分之一。」

▲日本北海道十勝地區27日清晨發生地震。（圖／達志影像／美聯社）

氣象廳地震海嘯監視課長海老田綾貴提醒，「依照過去案例，大地震發生後約有1至2成機率仍會出現同等級地震，因此未來一週內須注意最大震度5強程度的地震，尤其地震發生後的前2至3天，更容易再出現較大規模搖晃。此外，強震區地盤可能已鬆動，須提防落石、山崩等災害，也要留意降雨帶來的風險。」

災情方面，截至目前以輕微災損為主。北海道函館市湯川町一處高齡者設施中，一名90多歲女性在更衣時因地震跌倒，右膝受傷送醫。震度5強的浦幌町則傳出町立博物館內展示物倒塌，導致地面玻璃出現裂痕。

▲27日強震，日本北海道浦幌町一間博物館展示物品倒塌，玻璃出現裂痕。（圖／達志影像／美聯社）

當地公務員描述，地震時出現「由下往上頂的強烈震動」，隨後伴隨約10至15秒左右的劇烈搖晃，包括衣櫃等家具與物品出現傾倒情形，但未造成人員傷亡。

交通方面受到較明顯衝擊。JR北海道表示，包括特急列車在內共66班列車停駛，涵蓋日高線與根室線部分區段，快速機場線也出現延誤；札幌市營地下鐵東西線亦有班次延遲。不過，北海道新幹線仍維持正常運行，新千歲機場與高速公路也已恢復正常。

▲北海道知事鈴木直道成立災害對策連絡本部。（圖／達志影像／美聯社）

地方與中央政府已同步啟動應變機制。北海道政府成立災害對策連絡本部，持續蒐集各地災情；日本警方亦派出直升機巡查震度較高地區。日本首相高市早苗則透過社群平台表示，已在官邸設立緊急應變機制，將全力掌握災情並提供資訊，同時呼籲民眾持續警戒可能出現的後續地震。

此外，氣象廳也針對震度5強的浦幌町下修土石流災害與大雨警報發布標準至平時的8成，認為地震已使地盤鬆動，風險高於以往。氣象廳強調，日本每年平均發生約2000次震度1以上的有感地震，「此次規模地震本就可能隨時發生」，呼籲民眾無需過度恐慌，但應再次確認逃生路線並做好防災準備，以降低突發災害帶來的衝擊。