27歲美女代課師落網！放學後大尺度「不倫輔導」被抓包

▲美女代課師被捕，課後不倫多位學生。（圖／翻攝臉書／Llano County Sheriff`s Office）



記者柯振中／綜合報導

美國德州（Texas）拉諾郡（Llano County）警方22日逮捕一名22歲的代理教師安潔拉·帕瑪雷斯（Angela Palmares）。這名女師因涉嫌與學生發生不當關係，因而被校方除名。經由多個執法部門協作，警方在貝爾郡（Bell County）將其逮捕。帕瑪雷斯目前被控教育人員與學生間不當關係罪，屬二級重罪，全案仍持續調查中。

執法部門啟動刑事調查 迅速取得逮捕令

根據拉諾郡警長辦公室發布的聲明，拉諾獨立學區21日向警方通報，指稱一名代理教師與學生之間存在不當關係。警方在接獲報案後，於週三立即啟動刑事案件調查。

調查人員透過密集的訪談與證據蒐集，確認涉案對象為22歲的安潔拉·帕瑪雷斯（Angela Palmares），並成功向法院取得逮捕令。

多單位協作追蹤 貝爾郡成功攔截嫌犯

在追蹤帕瑪雷斯行蹤的過程中，拉諾郡調查人員與德州公共安全部展開合作。執法單位掌握其先前曾出現在坦普爾（Temple）地區，隨後進一步與貝爾郡警長辦公室協調行動。

最終，警方在貝爾郡順利將帕瑪雷斯拘留，逮捕過程未發生衝突，嫌犯目前已交由司法機關處理。

學區即刻除名涉案女師 呼籲提供線索

拉諾獨立學區表示，在向警方通報後，已立即將帕瑪雷斯從合格代課教師名單中移除，終止其任教資格。帕瑪雷斯目前被控「教育人員與學生間不當關係罪」，此罪名在德州法律中屬於二級重罪。

警方尚未公布該段關係的具體性質，調查工作仍在進行中。警長辦公室呼籲，任何可能的受害者或知情人士應主動聯繫刑事調查部門以協助釐清案情。