沖繩「黑道事務所」凌晨惡火！　不明屍體確認是71歲會長

記者王佩翊／編譯

沖繩縣當地暴力集團「旭琉會」的事務所19日凌晨發生火警，消防人員在屋內發現一具無名屍，經過解剖與身分比對，警察21日正式宣佈，死者確認為「旭琉會」的71歲會長糸數真。死因為一氧化碳中毒。由於該處並無明顯入侵或打鬥痕跡，警方表示目前暫時排除刑事案件的可能性。

根據《琉球新報》報導，當地警方指出，旭琉會「四代目富永一家」位在沖繩市諸見里一棟4層樓的事務所19日凌晨4時15分發生火警。該處同時也是會長糸數真的住所。

相關人士透露，18日晚間10時左右隨行人員離開後，屋內就只剩糸數真一人，沒想到隔日凌晨就傳出火警。消防人員撲滅火勢後，在被全部燒毀的事務所內部發現一具遺體，而住在裡面的糸數真也失聯。

目擊者描述，當時火勢極為驚人，現場還伴隨劇烈的爆裂聲響，濃煙完全遮蔽了建築物，根本無法靠近救人。

經過鑑定，死者確定為71歲的糸數真，死因為一氧化碳中毒。糸數真出生於沖繩縣久米島，2025年正式繼任為旭琉會二代目會長。旭琉會過去曾因內部鬥爭與爭奪繼承權發生多次嚴重抗爭，甚至波及高中生與2名警察死亡，成為日本修訂《暴力團對策法》的契機。

「沖繩旭琉會」與「四代目旭琉會」2011年統合為「旭琉會」後，沖繩縣內便鮮少發生大規模抗爭。組織內部人士形容糸數會長是「沖繩極道的模範」，人望極高，生前致力於消除過去派系鬥爭留下的遺恨。

沖繩署表示，初步調查顯示現場並沒有明顯的外力介入跡象，因此初步排除他殺之可能性。