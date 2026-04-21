美伊2輪談判5大走向　WSJ揭盟友最怕「川普直接閃人」

▲美伊第二輪談判預計仍在伊斯蘭馬巴德舉行。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美伊停火將在美東時間22日晚間（台灣時間23日上午）到期，隨著美國副總統范斯（JD Vance）21日二度啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），伊朗也預計再派國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）親自出席。《華爾街日報》（WSJ）撰文分析雙方第2輪談判的5大可能方向。

1、美國強硬到底

川普要求伊朗凍結濃縮鈾活動至少20年、將高濃縮鈾移出境外、全面開放荷莫茲海峽，而且強調這些都是「不會退讓的底線」。不過，德黑蘭迄今拒絕交出海峽控制權，也不願放棄濃縮鈾計畫。

如果美國強硬到底，確實有機會迫使伊朗讓步，卻也存在伊朗拒談、戰火重燃的風險。

2、各退一步

官員與分析人士指出，雙方有很多方式可以達成折衷方案，例如伊朗同意20年內不提升鈾濃縮程度，但10年後可進行核研究。或者，伊朗放棄手中濃度60%或20%以上的濃縮鈾，但可保留低濃度的濃縮鈾等等。

▼伊朗談判代表、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）。（圖／VCG）



3、緩兵之計



即便這次在伊斯蘭馬巴德依然無法達成最終協議，雙方仍可簽署類似諒解備忘錄（MOU）的框架文件，為後續外交談判爭取時間與空間。

4、重燃戰火

萬一談判未取得成果，甚至導致停火協議破裂，將使得中東衝突重啟。屆時，伊朗會面臨新一輪毀滅性打擊，但美國也將承受共和黨內部分裂、能源價格與通膨物價攀升、關鍵彈藥耗損等多重壓力。

5、川普閃人

川普可能自行宣布勝利之後退出戰爭，但對華府盟友而言，這將留下一個宛如噩夢的局面，因為德黑蘭政權雖然受損卻依然存在，仍保有重建核計畫的技術與能力，也依然能在荷莫茲海峽徵收過路費。

儘管美國官員與白宮人士認為這是最不可能的情況，卻也是阿拉伯與歐洲盟友最擔心的結果。

▼盟友最擔心川普抽身。（圖／路透）

