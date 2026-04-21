他想賣傳家寶「扯出40年懸案」　9400多萬絕版珍品竟是偷來的

▲紐約市男子求售傳家古書，未料揭發40年懸案。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市一名男子帶著大批珍貴古書前往2家書商試圖出售變現，未料扯出一樁塵封近40年的離奇竊案。曼哈頓檢方20日宣布，共計17本、總估值將近300萬美元（約新台幣9430萬元）的珍貴書籍，現已正式歸還紐約富豪惠特尼家族後代。

捧書求售揭懸案 古書來歷曝光

《紐約郵報》報導，2025年1月，該男子帶著17本珍貴古書上門求售，位於曼哈頓的2家書商查核藝術品失竊登記系統後發現異常，立即通報執法單位。原來，這批書籍原屬於紐約市傳奇富豪惠特尼（John Hay Whitney）及其妻子兼慈善家貝齊（Betsey Cushing Whitney）。

惠特尼曾創辦《紐約先驅報》，擔任現代藝術博物館館長、駐英國大使，並且是一名藝術品收藏家，數百件珍寶都保存在長島的「綠樹莊園」（Greentree estate）。未料，他過世後家族於1982至1989年間展開藏品清點工作，才發現超過28本珍貴書籍不翼而飛。

Rare books swiped from NYC royalty miraculously found after 40 years https://t.co/6iFeJW1I0W pic.twitter.com/ZmQf2kczpr — New York Post Metro (@nypmetro) April 20, 2026

在這批書籍中，最珍貴的是19世紀浪漫派詩人濟慈（John Keats）寫給未婚妻的37封情書合訂本，其中8封為手稿原件，估值逾200萬美元（約新台幣6288萬元）。此外還有1939年愛爾蘭文豪喬伊斯（James Joyce）親筆簽名的《芬尼根守靈夜》（Finnegans Wake）首刷本，以及王爾德（Oscar Wilde）獄中名作《深淵書簡》（De Profundis）。

未鎖定嫌疑人 全力追查中

曼哈頓地檢署文物走私調查部門主任博格達諾斯（Matthew Bogdanos）表示，該男子宣稱這批古書是從已故祖父那裡繼承而來，而且他在竊案發生數年之後才出生，因此已被排除嫌疑。當局目前尚未鎖定任何可能嫌犯，但另外11本失竊書籍的追查工作仍在進行中，「這裡是紐約，任何藝術品、古物或古籍的流通都必須合法。」

惠特尼家族外孫博納文圖拉（Peter di Bonaventura）表示，家人對書籍失而復得深感震驚，並計畫將書拍賣，所得全數捐作慈善用途。