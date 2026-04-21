西班牙「鬥牛之王」表演失誤！　遭公牛刺穿直腸險喪命

▲ 被譽為「鬥牛之王」的西班牙46歲鬥牛士普埃布拉，20日遭公牛牛角刺穿直腸。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

被譽為「鬥牛之王」的西班牙46歲鬥牛士普埃布拉（Morante de la Puebla），20日在該國1場鬥牛比賽中因距離公牛過近而發生意外，最終在數千名受驚嚇的觀眾面前被緊急送醫。

綜合外媒報導，普埃布拉20日在西班牙第4大城塞維亞（Sevilla）的馬埃斯特蘭薩鬥牛場（Maestranza arena）演出時發生失誤，遭公牛從直腸部位刺傷。

當天普埃布拉一如過往，神情輕鬆地應對前3頭公牛，沒想到第4頭公牛卻讓他敗下陣來。這頭兇猛的公牛佔據了競技場靠近灌溉溝的位置，那是1處淺溝地形，使得公牛在對抗挑釁牠的普埃布拉時擁有優勢。

▲ 被譽為「鬥牛之王」的西班牙46歲鬥牛士普埃布拉。（圖／達志／美聯社）

隨後公牛發動衝刺，普埃布拉試圖側身閃避，卻陷入困境。他放棄了通常用來引導公牛的斗篷，轉身試圖逃離現場。然而公牛並未打算輕易放過他，在普埃布拉背對公牛拔腿狂奔時，牠再次猛衝，將彎曲的牛角尖端直接刺入這名鬥牛士的直腸。

報導指出，這次穿刺造成普埃布拉直腸穿孔，傷口長達10公分。當下他踉蹌離開場地，一手緊抓臀部，最終由另外4名鬥牛士抬離現場。

他隨後被送往附近醫療中心接受長時間得手術，院方證實其直腸已完全斷裂。醫療團隊對直腸壁及括約肌結構進行了大範圍修復。目前尚不清楚普埃布拉「何時」或「是否」還會重返鬥牛場。

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