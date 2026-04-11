國1聯結車爆胎「胎皮高速噴出」29車閃不掉連環撞　現場畫面曝

▲國1北溪湖路段凌晨聯結車爆胎釀29車連環追撞。（圖／國道警方提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北上210公里、彰化溪湖路段，今（11）日凌晨1點左右，發生一起大規模連環追撞車禍。一輛聯結車行駛途中突然爆胎，碎裂的胎皮散落在三個車道上，導致後方多達29部車輛閃避不及、接連碰撞，場面一度混亂，所幸整起事故沒有造成任何人受傷。

這起事故發生在凌晨1時0分，一名48歲的黃姓男子駕駛聯結車，行經國道1號北向210公里處的輔助車道時，拖車板架左後方第一輪軸的內、外側輪胎突然爆胎。巨大的胎皮碎片瞬間噴散到中線、外側及輔助車道，後方車輛根本來不及反應，紛紛撞上散落的胎皮或因此失控追撞，總計有29部車遭受波及。

事故發生後，有目擊民眾將畫面貼上網路，無奈地說「以前週末都是集合飆車，現在是集合做筆錄」，還提醒其他駕駛「國道1號北上209.7K大貨車輪胎爆胎，北上請注意安全」，貼文立刻引發不少網友關注。

警方獲報後迅速到場處理，並於凌晨1時38分將現場排除，恢復全線通車，經過酒測，所有駕駛人酒測值皆為0，沒有人酒駕。至於詳細的肇事經過與爆胎原因，警方表示仍由國道公路警察局第三公路警察大隊調查釐清中。

警方也藉此呼籲所有用路人，車輛平時一定要定期保養維護，上路前務必檢查輪胎、煞車、燈光等車況。行駛途中如果發生車輪、胎皮或機件脫落，不僅可能害人害己，還將依《道路交通管理處罰條例》第30之1條規定，處駕駛人1000元到6000元罰鍰。