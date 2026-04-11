買iPhone15收到濕紙巾！還被冒名取消退款　高雄警保他辛苦錢

▲▼移工羅男網購手機遭詐騙，更扯的是詐團還假冒身分取消退款申請，所幸警員介入幫忙，成功守住退款，讓外籍移工感激點頭致謝。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名菲律賓籍移工羅男網購手機，不料手機變濕紙巾，更扯的是詐騙集團還意圖假冒其身分取消退款申請，所幸警方親自與貨運客服對話，成功守住移工的萬元血汗錢，讓外籍移工點頭致謝並主動要求合影，大讚：「臺灣警察真的太熱心了！」

35歲的菲籍移工羅男，日前在社群平台看中一支僅需1萬元的 iPhone 15 Pro Max 手機，購買後至超商取貨拆封時，竟發現內容物是兩包廉價濕紙巾，讓他急忙奔向派出所求救。當時值班警員黃奕智耐心安撫其情緒，並指導羅男完成線上退貨程序。

原以為事件已落幕，沒想到4天後，羅男神情惶恐地二度進入派出所。原來詐騙集團利用先前取得的羅男個資，假冒其名義致電貨運公司，「擅自取消」了退貨申請，企圖阻止羅男領回退款，手段十分囂張。

警員黃奕智得知詐團「案外案」後，因羅男語言不通，恐無法應付繁瑣的客服溝通，當下致電貨運公司客服，清晰闡明案件經過，並嚴正表示：「本案警方已正式受理，若再有人欲取消退款，請直接與派出所聯繫。未經允許，不准再擅自取消退貨申請！」

在警方的介入下，貨運公司當場同意恢復羅男的退款程序，羅男在得知血汗錢有望領回後，激動得點頭連聲致謝，並表示對於臺灣警察願意為了外籍人士與廠商強硬對話感到不可置信。離去前，羅男熱情握手並主動邀請黃員合照，直言要將照片傳回老家，向親友宣傳臺灣警察的熱心。

警方呼籲，網購應選擇信譽良好的平台，切勿私下透過通訊軟體交易。若發現包裹異常，應保留封膜與單據，第一時間向警方或撥打165反詐騙專線尋求協助，以維護自身財產安全。