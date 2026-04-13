藥妝店職場宮鬥變群鬥！2女各自找男友助陣…他「1對4」全身傷

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區新泰路11日深夜發生鬥毆案，一間知名連鎖藥妝店的張姓女主管與李姓女下屬，長期因工作摩擦心生嫌隙，雙方相約談判並找來各自的男友「助陣」，未料下屬一方竟揪來多名友人圍毆主管男友，造成他傷重送醫。新莊警方獲報後迅速將涉案4人緝捕到案，全案依法送辦。

▼主管張女的陳姓男友慘遭圍毆（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據了解，23歲的張姓女子在該藥妝店擔任主管職務，22歲的李姓女子則為她的下屬。2人長期不合產生嫌隙，11日晚間雙方再度爆發激烈口角，隨即各自通知男友到場「談判」。

當晚11時許，主管張女找來37歲陳姓男友，不料下屬李女除了約20歲的張姓男友外，還找來20歲盧男、25歲劉男及17歲侯姓少年等3名友人到場助威。雙方談判破裂，李女一方人馬仗著人數優勢，竟對主管男友陳男發動圍毆。

衝突過程中，陳男孤身難敵多手，遭對方徒手痛毆倒地，施暴的4人隨即逃離。新莊分局接獲報案後，立即啟動快打警力到場，協助將滿身是傷的陳男送醫。經診斷，陳男頭部有嚴重挫傷、輕微腦震盪及全身多處擦挫傷，所幸經急救後無生命危險。

警方調閱周邊監視器影像，鎖定張姓、盧姓、劉姓及侯姓少年等4名犯嫌，並在短時間內全數查緝到案。經查，涉案人等均無幫派背景，純因替友出氣而鑄下大錯。全案依妨害秩序及傷害等罪嫌，分別移送新北地方檢察署偵辦，涉案侯姓少年部分另依規定移送少年法庭審理；另告訴人陳男提出的殺人未遂、恐嚇及公然侮辱等指控，亦一併移請新北檢察官偵辦釐清。