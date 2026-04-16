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金錢豹涉逃漏稅！總裁逃亡千日回台投案　羈押僅48天200萬交保

▲袁復邦。（圖／翻攝葳格高中）

▲金錢豹總裁袁復邦今年初返台投案，上月獲得200萬交保。（圖／翻攝葳格高中）

記者許權毅／台中報導

金錢豹酒店與國泰洋酒勾結進行逃漏稅案件，金錢豹創辦人袁昶平之子、掛名總裁的袁復邦，自美國返台投案，結束1105天逃亡，遭收押。檢方3月追加起訴移審後，袁復邦已經結束看守所日子，獲200萬交保，限制出境，僅收押48天，比爸爸袁昶平的54天還略少數日，交保金則遠遠低於父親的1億天價，僅有五十分之一。

中檢2023年偵辦國泰洋酒勾結多間酒店逃漏稅案件，查出國泰洋酒以跳開發票方式逃漏稅，由於酒店等特種行業等營業稅達15到25%，但一般營業稅僅5%，酒商疑似虛設行號，提供空白發票及刷卡機，給金錢豹等酒店，將營業額灌水給酒商，涉嫌共同隱匿酒店的營業額以逃漏稅。

檢方更查出，國泰洋酒公司與掛鉤酒店間，逃漏稅高達7.3億元，包括國泰洋酒老董劉榮祺、金錢豹創辦人袁昶平一度遭羈押，袁昶平收押54天後，獲得1億天價交保，案件已經起訴於法院等候審理。

不過，本案中位居核心之一的袁昶平兒子袁復邦，從2020年起就掛名集團總裁，在2023年1月18日就已經潛逃美國，今年1月突然又自己遞狀表明願意投案，輾轉返台後，立即遭逮捕歸案，並且收押禁見。

中檢火速追加起訴袁復邦，於3月6日移審法院；台中地院3月17日裁定袁復邦200萬元交保，限制出境出海，案件預計下月審理。

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