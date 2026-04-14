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前綠委陳歐珀夫妻共貪911萬　法官批敗壞官箴！判16年理由曝

▲▼ 陳歐珀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲本案還在審理時，陳歐珀（中）以500萬交保，停止羈押。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

民進黨前三連霸立委陳歐珀於立委任內涉收賄護航業者、浮報公費助理薪資詐領補助款，台北地院審結，認定收賄金額減為801萬餘元、比起訴少了72萬餘元，但陳歐珀貪圖不法利益、敗壞官箴卻否認收賄，今（14日）依不違背職務收賄等5罪合併判刑16年、褫奪公權6年，陳妻徐慧諭涉挪用勁宜蘭發展協會公款110萬元不認罪，被依公益侵占等4罪合併判刑4年6月，刑度看似低於求刑，實則皆有加重，仍可上訴。

檢方起訴陳歐珀涉犯收賄等5罪，求刑合計24年2月，陳妻徐慧諭涉犯公益侵占等2罪被求刑合計8年8月。判決指出，陳歐珀2015年11月到2023年7月擔任立委期間，向時任商港協會理事長、聯興國際物流公司董事長洪英正兩度主動索賄，洪英正以支付顧問費名義，由自己實際經營的建信理貨行、港協理貨公司，按月代付陳歐珀顧問洪文宗薪資共284萬5922元、陳的另名顧問許仁圖薪資共135萬元。

其中給許仁圖的薪資，是匯入陳歐珀向許仁圖借用的帳戶，這筆135萬元全被陳歐珀提領現金自由運用，藉此掩飾、隱匿犯罪所得。

▲洪英正指出碼頭缺工嚴重，呼籲政府儘速開放外勞作培訓。（圖／記者張佩芬攝）

▲物流洪英正涉行賄時任立委陳歐珀。（資料照／記者張佩芬攝）

檢方起訴陳歐珀向洪英正2度收賄金額共413萬5922元，北院審理增為419萬5922元、多了6萬元。檢方起訴此部分求處陳歐珀8年徒刑，一審判處9年6月徒刑、褫奪公權6年，全額沒收犯罪所得。

此外，陳歐珀於2018年9月27日，涉收受小客車租賃業者蕭明仁、王世璋、薛蓬生與吳大鴻面交50萬元現金賄賂，陳假借勁宜蘭協會開立捐款收據掩飾。檢方此部分起訴求刑7年2月，北院判刑8年、褫奪公權5年，同樣沒收犯罪所得。

陳歐珀涉犯2個不違背職務收賄罪，一審判決都比檢方求刑更重，主因是陳始終否認收賄，推稱是收受政治獻金、企圖卸責，其次是檢方起訴這2次收賄犯行各有1次洗錢犯行，各求刑1年與6月，但洗錢罪未單獨論罪所致。

至於陳歐珀被控與妻子徐慧諭共同指示浮報公費助理薪資、詐領立院補助款的犯行，陳歐珀雖認罪，但與妻子辯稱用來支付私聘助理薪資。檢方起訴認定此部分犯罪金額為411萬2170元，求處陳7年6月徒刑、徐7年2月徒刑。

北院審理確認部分浮報收入，用於聘僱3名私聘助理，認定實際犯罪金額為332萬3890元，儘管減少78萬餘元，且陳歐珀與徐慧諭認罪各繳回166萬1945元，依法均可輕判，但北院認定應成立3個利用職務機會詐取財物罪，判陳各3年8月到3年10月、均褫奪公權4年。

▲陳歐珀的妻子徐慧諭遭移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳歐珀的妻子徐慧諭涉共同詐領公費助理補助款332萬餘元，並挪用勁宜蘭發展協會公款110萬元。（圖／記者劉昌松攝）

被檢方求刑7年2月的徐慧諭，也因此被判刑各3年7月到3年9月、均褫奪公權3年，夫妻倆詐領補助費的刑責，都比檢方求刑更重，徐女挪用勁宜蘭協會公款110萬元所涉公益侵占罪，檢方起訴求刑1年6月，北院也加重判刑2年。

合議庭認為陳歐珀貪圖不法利益，透過他人帳戶收賄、利用勁宜蘭協會掩飾、隱匿不法所得，敗壞官箴，徐慧諭共同詐領補助款，另挪用勁宜蘭發展協會公款卻不認罪，2人犯後態度均是量刑重要關鍵。

至於涉嫌行賄陳歐珀的洪英正，被起訴涉犯法定3年以下徒刑的不違背職務行賄、法定5年以下徒刑的逃漏稅捐等罪嫌，合議庭認定他作帳掩飾行賄、損及國家法益，但已認罪繳回逃漏稅犯罪所得7400元，從重依逃漏稅捐罪判刑2年、併科罰金6000元，緩刑5年，須支付公庫100萬元。

而涉嫌行賄陳歐珀的蕭明仁、王世璋、薛蓬生與吳大鴻，被依不違背職務行賄罪各判刑3月到6月，皆得易科罰金，蕭男、薛男與吳男均緩刑2年，蕭男與薛男緩刑期間，各須支付公庫5萬元。

另6名聽從陳歐珀、徐慧諭指示，涉嫌詐領公費助理補助款的助理，被依利用職務機會詐取財物罪判刑1年到2年，各緩刑3年到4年，須支付公庫5000元到1萬元。全案16名被告中，僅2名任職於洪英宗公司的會計獲判無罪，洪文宗審理期間過世獲判公訴不受理，全案可上訴。

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