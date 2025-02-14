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打撈第9天！碎屍案3婦屍塊已漂進高雄港區　警擴大搜索範圍

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄碎屍案備受關注，警方連日來持續打撈，繼11日有民眾在亞灣區撈獲屍塊，經比對確認是林婦的腹部及肚臍後，13日上午又在港區25號碼頭海面打撈到2塊屍塊，緊急送往相關單位進行鑑定。今日(14日)打撈行動進入第9天，搜索重點除了前鎮河五號船渠外，也擴大至25-27號碼頭及亞灣區，希望能有更進一步的發現。

▲▼ 打撈第9天！3婦屍塊恐飄散高雄港區　警擴大搜索範圍 。（圖／記者吳世龍攝）

▲打撈第9天！3婦屍塊恐飄散高雄港區。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 打撈第9天！3婦屍塊恐飄散高雄港區　警擴大搜索範圍 。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼3婦屍塊恐飄散高雄港區，警擴大搜索範圍。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼ 打撈第9天！3婦屍塊恐飄散高雄港區　警擴大搜索範圍 。（圖／記者吳世龍攝）

今天警方搜索行動進入第9天，刑大技正林孝治表示，因為先前有一塊屍塊在亞灣碼頭被民眾發現，昨天開始警方就針對亞灣區展開搜索，警方強調，從亞灣區一直到五號船渠附近都會盡全力搜索。

目前搜索重點放在25-27號碼頭，亞灣區也有派人過去岸巡，進行目視撈搜的動作，河道這邊今天也出動橡皮艇，搭配兩岸步巡目視，會針對涵洞或是河岸石頭留意是否有擱淺的組織。

▲▼高雄刑大技正林孝治。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄刑大技正林孝治。（圖／記者吳世龍攝）

警方提到，有台南民間團體有表達願支援一組水下攝影機，包含有機械手臂可以夾東西，不過目前設備還沒回來，今天還無法支援。後續規劃搭配中山大學田教授透過掃描式聲納探測器，製作出將河床上障礙物、凸出物標記出來的圖資，再用水下攝影機下去搜索。

但由於今天天候不佳，水中目視能見度幾乎是零，潛水人員無法下水，警力先從附近岸巡開始。至於昨天找到面積40x10公分的皮膚組織，以及10x10公分的疑似人體組織，鑑定結果還沒出來。

警方表示，目前尋獲37塊屍塊中，大多來自於林婦，另外，張婦則尋獲2塊，包含頭皮及胸部組織。至於第一位遭殺害的被害人也就是張嫌大嫂，至今都未尋獲遺骸。

▲▼冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲冷血碎屍魔正面照曝光。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

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