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總預算大進展！立院21日邀卓榮泰報告後付委　行政院感謝韓國瑜協調

▲▼行政院長卓榮泰赴立院接受質詢前接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院院長韓國瑜15日邀集朝野各黨團協商115年度中央政府總預算案，各黨團同意定於21日邀行政院院長、主計長、財政部部長報告總預算編製經過並備質詢，結束後交付委員會審查。對此，行政院發言人李慧芝表示，感謝韓院長居中協調，也感謝朝野各黨團以人民福祉與國家發展為優先，凝聚共識。

行政院長卓榮泰15日在臉書表示，應該在去年9月開始審查的今年度中央政府總預算在延宕了230天後，今天終於看見新局。對於立法院韓國瑜院長邀集朝野各黨團協商獲得共識，願意開始進行審查，他表示欣慰。卓指出，現在已進4月中旬，期盼立法院能儘速審查通過總預算，讓人民看見，不分朝野都願意共同努力，讓國家可以大步向前進。

▲▼10日行政院會後，由發言人李慧芝、經濟部次長賴建信舉行記者會，轉述院長會中對對等關稅議題所做的裁示。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者湯興漢攝）

李慧芝指出，各黨團同意於下週邀請行政院赴立法院進行總預算案說明，並在完成質詢後即付委審查，終結總預算案長達230天未審的僵局，對於國家政務推動具有正面意義。

李慧芝表示，此次協商亦確認，立法院在審查總預算時，將如數照列718億元新興計畫預算，且不予凍結，讓各項政策得以順利推動，公務同仁也能安心執行職務，行政院對此表達感謝。

此外，針對《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，李慧芝表示，今日朝野協商尚未取得共識，期盼儘速凝聚共識；國防部提出特別預算是為了加速戰力形成，若分階段編列恐影響採購時機與整體效益。

李慧芝強調，本案規劃8年期、上限1.25兆元，涵蓋精準火砲、遠程打擊飛彈、無人載具、防空反飛彈及AI與C5ISR等項目，相關方案已完成長期評估並獲美方支持，後續將持續與立法院充分溝通，爭取朝野共同支持。

李慧芝進一步指出，行政院將依據憲法所賦予之預算編列權責，持續檢視並研議修訂《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關規範，展現政府持續照顧並提升軍公教及警消人員權益的決心。

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