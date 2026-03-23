東北虎進村「逛吃」由保險公司買單　村民與虎共存：習慣了

▲ 大陸生態保育成功，日前首次記錄到野生東北虎「六虎同框」的影像，但也凸顯人虎共存空間交疊的危機。（圖／翻攝 中新網）

記者任以芳／綜合報導

隨著生態環境改善，大陸東北虎種群活動愈趨頻繁。昨22日上午，一頭東北虎出現在吉林琿春市仲坪村監控畫面中，悠哉「溜視」而過。當地村委會證實，冬季是東北虎下山覓食的高峰期，家養黃牛被咬死傷的事件時有發生。面對「虎口奪牛」的經濟損失，吉林省已全面啟動野生動物致害保險機制，賠償機制、生態保育與農民生計還是難以三角平衡。

新浪新聞報導，又有東北虎闖入吉林琿春市仲坪村，某農戶昨22日，上午5時許，家裡監控拍下「溜達」一幕。村民於先生表示，「這隻東北虎在村邊走了沒多久就上山了。」

當地東北虎比較常見，此前東北虎曾襲擊過於先生養的牲畜，牲畜被東北虎襲擊，上報之後林業部門會進行適當補償，本地村民採取加固圈欄、門窗的方式，防範東北虎襲擊牲畜。

當地村民、村委會工作人員也開始見怪不怪，冬天東北虎時常會下山覓食，有家養黃牛曾被東北虎咬死咬傷，報案後，保險公司會理賠，現在主要驅趕方式就是放高音喇叭和放鞭炮。

賠償和警示並不能完全消除人虎之間的衝突。 隨著生態環境改善，東北虎豹的種群數量近年來顯著增長。

▼ 東北吉林挖掘機工人巧遇東北虎，還好在車上躲著逃過一劫 。（圖／翻攝 極目新聞）

根據《新華社》報導，東北虎豹國家公園內的東北虎數量已從27隻左右增長至約70隻，東北豹從42隻左右增長到約80隻。 老虎多了，活動範圍自然擴大，與人相遇的概率自然增加。

吉林省自2023年8月起正式啟動野生動物損害補償保險試點。根據規定，凡國家或省級重點保護陸生野生動物造成的財產損失或人身傷害，皆納入保險範疇。

以2025年5月延吉市五道村的案例為例，當時兩頭黃牛遭虎襲擊身亡，當地林業局隨即會同保險公司啟動「快速理賠通道」。處理流程極為清晰：村民撥打統一報案電話後，承保機構立即進行現場查勘與定損；核驗完成後，對死亡牲畜進行無害化深埋處理，同步發放補償款，確保養殖戶損失得到及時補救。

▲黑龍江村莊曾有東北虎進村咬傷村民。（圖／翻攝微博）

數據顯示，2024年冬季母虎帶幼崽的虎群活動頻率同比增加37%，超過60%的人虎相遇事件發生在村莊3公里範圍內。保險的介入，實質上是為生態保育的外部成本提供市場化路徑，旨在緩解社區居民因保護野生動物而承擔的經濟壓力。

儘管有保險機制「墊底」，但賠償金額往往成為焦點。根據《吉林省重點保護陸生野生動物造成人身財產損害補償辦法》，理賠並非「全額賠付」。資料顯示，補償標準通常僅佔直接損失的30%至50%。

例如在牡丹江林口縣，一頭市場價值1.2萬元人民幣的黃牛被虎咬死，養殖戶最終僅獲賠5000元。這種理賠比例對於依賴畜牧業維生的農戶來說，難以完全覆蓋實際經濟打擊，也成為「人虎共存」政策中最具爭議的一環。

隨著東北虎豹數量從幾十隻翻倍增長至上百隻，這套機制正面臨著前所未有的高頻次考驗。研究指出，東北虎進入人類居住區獵食，主因在於自然環境中的野豬、馬鹿等天然獵物密度不足。在琿春等地，過去高強度的放牧活動導致有蹄類野生動物減少，迫使東北虎將食譜轉向家畜。

如何在擴大保護區、恢復自然獵物種群的同時，提升理賠覆蓋率並降低人虎衝突，已成為當前生態復育工作中最大的挑戰。