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社會 社會焦點 保障人權

車禍裝瞎領449.9萬！台中女「詐盲測試」沒過　遭判2年理賠金全還

▲▼台中地院,司法大廈,地檢署,台中地檢署,法官（圖／記者許權毅攝）

▲女車禍後裝瞎詐領保險金，遭判2年理賠金均返還。（圖／記者許權毅攝）

記者劉人豪／台中報導

台中一名女子車禍後稱眼睛看不清楚，向4家保險公司申請理賠獲449.9萬元，而保險公司察覺有異，發現她可以正常洗衣曬衣，發現小孩鞋子穿反，舉發她詐保。經法院審理後依詐欺罪判她2年，民事部分449.9萬元均需返還。

根據判決，彭姓女子2017年8月17日騎車在清水區大街路與文昌街口，與另輛機車發生碰撞受傷，隨後到醫院就診，一再向醫師表示看不清楚，並稱行動時需以手扶東西或貼著螢幕才能看手機等，取得與事實不符的診斷證明書後，分別向南山人壽、友邦人壽、保誠人壽申請到82.5萬元、160萬、40.4萬元，再向明台產物保險申請強制汽車責任保險金167 萬元。

保險公司察覺有異，發現彭女獨自在巷道邊調整曬衣桿位置，肢體活動自然，雙眼注視曬衣桿、所整理之棉被位置，並於汽車行駛通過時雙眼注視汽車；在醫院時對女童稱「妳鞋鞋穿錯了」、「鞋鞋穿錯了，趕快換過來」;蒐證人員到彭女住處假裝問路，彭女走近並注視蒐證人員，並轉頭看向隔壁民宅稱「因為他摩托車不在，他去上班了，你哪裡找？」等

保險公司舉發後被詐欺罪起訴，院方表示彭女視覺誘發電位(VEP)檢查正常，MRI檢查視神經傳導可能有問題，對彭女視力損傷存疑（VEP檢查正常，MRI檢查視神經傳導可能有問題），診斷證明書是根據彭女主訴內容、就診時之表現所開立。

不過彭女未能通過醫院的「詐盲測試」，視神經並無損傷，彭女視力可以矯正，但彭女在診間看診的時候，不管怎麼調整光學鏡片，彭女都表示看不到。最終依詐欺罪判彭女2年定讞。

民事部分，南山人壽、友邦人壽、保誠人壽提告要求彭女返還保險理賠金皆勝訴，明台產物保險提告要求返還167萬元汽車強制責任險理賠金，台中地院判彭女應給付167萬元。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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