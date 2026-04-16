南海中國漁船搜出劇毒氰化物！菲律賓控違反國際法　考慮提仲裁

▲ 菲律賓馬德雷山號登陸艦，右為補給船。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓海軍去年在南海仁愛暗沙海域的中國漁船上查獲黃色瓶裝氰化物，近日外交部、環境部及海軍接連發聲，強調此事不僅威脅海洋生態，更直接危及駐守馬德雷山號（BRP Sierra Madre）官兵的生命安全，斥責相關行為違反國際法，考慮就環境問題提交國際仲裁。

綜合《菲通社》等外媒，菲國國家安全委員會（NSC）13日聲明表示，海軍分別於去年2月及10月24日，在停泊於仁愛暗沙附近的中國漁船上扣押數個黃色瓶子，經國家調查局法醫科學研究服務處實驗室分析，確認瓶中含有劇毒的氰化物。

查扣逾1年才公布 海軍：一切有科學依據

海軍南海事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）14日表示，從扣押到公開調查結果歷時逾1年，強調軍方公布的一切均有科學依據，強調「我們不會捏造新聞」，且仁愛暗沙周邊珊瑚礁受損情況「相當嚴重」，也留有照片與影片為證。

針對中方聲稱此事為刻意製造的假訊息，崔尼代16日受訪直言，這是中方慣用的「欺騙性宣傳」手法，「他們總是試圖反駁我們透過透明倡議所揭露的真相，還稱我們是捏造的。」

崔尼代提到，中國漁船除使用氰化物外，還在仁愛暗沙入口部署細網與大型漁網，藉此阻礙菲方的輪調與補給任務，更對珊瑚礁造成破壞。

環境部警告：低濃度氰化物即可瞬殺魚類毀珊瑚

環境與自然資源部長庫納（Juan Miguel Cuna）強調，氰化物屬於受政府嚴格管制的危險化學物質，從運輸到廢棄的每個環節均受到「化學品管制令」（CCO）全程規範。他警告，即便是低濃度的氰化物也對人體與水中生物具有極強毒性，不僅能瞬間殺死魚類，更會嚴重破壞珊瑚礁生態系統，海岸防衛隊及漁業水產資源局（BFAR）正持續評估進行環境損害工作。

海軍方面則表示，目前馬德雷山號艦體及艦上人員暫無傷亡，但崔尼代提醒，官兵飲水來自海水淡化，一旦氰化物持續污染周遭水域，將對人員健康構成潛在風險。

NSC：蓄意投毒違反UNCLOS 中國恐反打環保牌

NSC發言人瓦倫西亞（Cornelio Valencia Jr.）指出，若氰化物投放行為出於蓄意，不僅違反菲律賓國內環境法規，也牴觸《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）所規定的保護海洋環境義務，構成嚴重的國際法違規行為。且珊瑚礁一旦受創，可能連帶動搖馬德雷山號的結構基礎，進而讓中國藉機炒作環境議題，反控菲律賓造成生態破壞。

菲國外交部聲明強調，在海洋環境中使用氰化物及其他有毒物質「不可接受」，違反國際法精神，將待最終科學鑑定報告出爐後，依據結果採取相應的外交行動。菲律賓也將持續監控並公開譴責任何侵犯其主權及海洋管轄權的行為。