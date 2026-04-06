菲男持刀殺人搶佛牌！求交保限居女友家　法官不買單再押2月

▲台中一名李男（左）遭菲律賓籍隆男（右）持刀殺死，隆男近日延押2月。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

菲律賓籍隆男去年在潭子區遇到一名素行不良的李男，持刀殺死李男還搶奪他身上的佛牌。隆男近日羈押期滿，稱希望交保限居在女友家中，法院查他女友在台居留早就過期，更何況隆男身為逃逸移工有逃亡之虞，犯下殺人重罪，裁定延押2月。

本案源自一名李姓男子動手毆打媽媽、阿姨，平時又有多項鬧事紀錄，遭親友毆打教訓，沒想到李男住院期間，突然在深夜淋著雨外出，在醫院外跟一名菲律賓籍隆男（音譯）在一處農田小路上巧遇，進而發生嚴重衝突。

檢警追查，去年9月6日，隆男當時是從女友租屋處外出，當時還拿了一把水果刀，徒步沿著潭子區潭興路行走，遇到素不相識的李男，雙方不明原因發生爭吵，隆男拿出水果刀把李男逼到小路上，持刀刺擊數下，導致李男胸背都有多處受傷，大量失血而亡。

▲李男當時頂著雨夜逃院，離奇遭刺擊身亡。（圖／記者許權毅翻攝）



隆男要離開現場時，看見李男脖子上有黑色佛牌，趁李男已經沒有反應之際，把佛牌拿走，再於現場竹林內棄刀，落跑回住處躲藏，最終落網，被依殺人罪、竊盜罪收押起訴，案件預計由國民法官審理。

隆男羈押期滿，法院斟酌他是觀光名義來台，已經在台逾期居留，一旦出境可能就滯留海外不歸，且所犯為10年以上殺人重罪，有逃亡可能，隆男請求限居於女友住處無理由，延押2月。