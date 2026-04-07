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開戰累計3600死！美以單日狂炸伊朗573次　再轟重要石化廠

▲▼伊朗馬赫沙爾市（Mahshahr）的伊朗最大石化工業區「班達爾伊瑪目石化園區」（The Bandar Imam Petrochemical Complex）遭以色列空襲，可見滾滾濃煙升起。（圖／路透）

▲ 伊朗最大石化工業區「班達爾伊瑪目石化園區」此前遭以色列空襲畫面。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美以對伊朗聯合空襲行動持續升溫，人權組織統計，過去一天內已有至少49名平民罹難、58人受傷，創下近10天來最高單日攻擊頻率。

美國人權活動者新聞社（HRANA）指出，美軍與以色列國防軍過去24小時內對伊朗20個省份發動573次攻擊，共造成215起事件，衝突爆發以來累計死亡人數已逼近3600人，其中平民逾1665人，包括至少248名兒童。

阿爾博茲省18死　設拉子石化廠挨轟

伊朗阿爾博茲省（Alborz）7日遭到空襲，據伊朗司法部門旗下的米贊通訊社（Mizan）報導，這波攻擊造成至少18人死亡、24人受傷，確切打擊目標尚不清楚。

以軍聲稱，6日攻擊伊朗西南部城市設拉子（Shiraz）一座石油化工廠，該廠生產製造彈道飛彈所需的硝酸。以色列稱這是伊朗境內少數僅存能生產相關飛彈原料的設施之一，也是以方第三度針對伊朗石化廠出擊。

紅新月會控17處平民目標遭襲　聯合國示警

伊朗紅新月會則指控美以7日上午對17處平民目標發動攻擊，聲明譴責攻擊手無寸鐵的平民毫無正當理由，已構成戰爭罪行。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）亦表明，依據國際法，即便特定民用基礎設施被認定為軍事目標，若攻擊行動可能造成過多平民傷亡，仍在禁止之列。

川普不怕戰爭罪　限期開放荷莫茲

不過美國總統川普公開表示，對外界質疑他可能觸犯戰爭罪的說法「完全不擔心」，並再度提出警告，若伊朗未能在美東時間7日晚間8時（台灣8日上午8時）截止期限前重開荷莫茲海峽，美方將摧毀伊朗的橋梁與發電設施。

伊朗境外區域衝突同樣持續延燒，以色列對黎巴嫩南部發動2波空襲，導致5人死亡；沙烏地阿拉伯防空系統則於數小時內攔截至少18架無人機。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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