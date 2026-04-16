垃圾亂象！Cheap疑「廟方收3億報名費」：為何不請專業清潔公司？

▲白沙屯媽祖進香年年吸引大批信眾參與。（圖／翻攝白沙屯拱天宮YouTube）



記者施怡妏／綜合報導

白沙屯媽祖12日深夜起駕，開始為期8天7夜的進香之旅，但人多卻也衍生各種亂象，沿途都是垃圾，甚至住戶前方的垃圾桶已滿起來，還是被沒品人士亂丟一地。對此，網紅Cheap指出，多年宣導下來，問題仍反覆上演，不過廟方收了46萬人的700元報名費，有3億元可以用，大可以請專業清潔公司處理。

垃圾問題再掀民怨



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網紅Cheap發文，白沙屯媽祖進香今年報名人數突破46萬人，但人潮增加的同時，垃圾問題也再度浮上檯面。不少當地住戶抱怨，進香隊伍通過後，周邊環境留下大量廢棄物，不只路邊遭丟滿垃圾，連住家門口與田地也未能倖免，「這是多年老問題，每年都會重演，白沙屯媽祖進香隊伍停留處垃圾成堆，造成住戶困擾。」

Cheap指出，廟方收取46萬人、每人700元的報名費，總金額高達3億元，若能抽出10％，約3000萬元，聘請專業清潔公司，再搭配既有志工協助，應可改善垃圾狀況。

貼文一出，網友抱怨，「其實不只媽祖，我家附近的廟有繞境，因為住三合院家裡廁所在外面，這些抬轎的也完全沒詢問，直接到我家廁所大小便，有夠沒水準」、「是不是這些行走的信眾媽祖起駕後，也要有人留下來清潔才是，應該是廟方要負起責任」、「給方便當隨便，家裡騎樓在廟會時也都有香客稍作休息及遮陽，但事後菸蒂、便當盒沒帶走」。