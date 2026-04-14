川普危險豪賭！封鎖最快10天見效　伊朗除了石油「還有2痛點」

▲經濟學人形容川普封鎖荷莫茲海峽是一場危險豪賭。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《經濟學人》13日報導，「川普封鎖荷莫茲海峽是一場危險的豪賭」，在轟炸策略未能奏效後，他希望透過扼殺伊朗經濟命脈，迫使德黑蘭在談判中讓步，甚至重啟這條關鍵水道。但此舉不僅可能進一步破壞國際法、加劇全球能源危機，恐怕還會導致局勢升級。

石油命脈被斷 伊朗能撐多久？

理論上，伊朗確實處於脆弱局面。能源數據公司Vortexa分析師塞恩席爾（Ernest Censier）估計，考慮到目前的原油儲量，若美軍能夠實施全面且有效的封鎖，伊朗最快10天、最慢20天就會被迫削減原油產量。

智庫「布魯金斯學會」學者布魯克斯（Robin Brooks）指出，隨著伊朗石油出口崩潰，該國將缺乏進口資金，導致經濟活動停滯與貨幣崩盤，接著引發惡性通膨，「毫無疑問，將迫使伊朗領袖們帶著誠意坐回談判桌」。

不過智庫「Bourse & Bazaar Foundation」首席執行官巴特曼格里奇（Esfandyar Batmanghelidj）認為，伊朗早料到石油出口會被干擾，戰爭期間能夠出口至印度已經算是賺到。川普第1任期制裁壓力下，該國原油出口曾從2018年的每日220萬桶，驟降至2020年的每日不到40萬桶，但還是挺過來了。

巴特曼格里奇推測，如今伊朗透過印鈔票、出售位於中國與馬來西亞近海浮式儲油設施的1億桶左右原油、從進口供應商那裡獲得非正式信貸等方式，或許還能撐6個月左右。

▼伊朗在川普第1任期也曾因制裁減產石油。（示意圖／路透）



不是石油 伊朗還有2大痛點

伊朗確實依賴一些海運進口。首先是該國主要糧食小麥，大約1/5都仰賴阿聯供應，此外大多數玉米也透過波斯灣港口從巴西與烏克蘭進口，雖可尋找裏海或中亞的替代路線，但也將導致成本攀升。

巴特曼格里奇指出，伊朗更大的弱點就是黃豆，該國幾乎所有動物飼料與植物油均仰賴進口黃豆製作，一旦海運受阻糧食價格將急速飆升，而今年3月的價格已比去年同期暴漲110%。

封鎖風險四伏 國際法沉重打擊



這次封鎖留下2大問題，首先是包括美國在內的能源市場衝擊，這還可能牽動川普國內支持度與今年11月的期中選舉，其次則是與其他國家的外交角力及國際法問題。

▼荷莫茲海峽關閉衝擊全球能源市場。（圖／路透）



報導指出，若川普成功阻斷伊朗原油出口並引發經濟危機，同時遏止對油價及商品流通的影響，限制軍事緊張局勢進一步升級，妥善處理海峽封鎖與跨國船運的外交難題，他或許能夠帶著更有利條件重返談判桌。但伊朗自認在與美國的第一回合較量佔了上風，因為該國不僅挺過戰爭、保住核材料，還仍緊緊掌控荷姆茲海峽，確實有理由相信能夠再贏一場。

前英國皇家海軍智庫負責人、現任英國皇家聯合研究所（Rusi）編輯羅蘭茲（Kevin Rowlands）說，「封鎖不是一週的事情，若非長期堅持就毫無意義。」他也警告，川普封鎖顯示自由航行原則正承受巨大壓力，不論對國際法或國際秩序而言，都宛如棺材上的最後一顆釘子。