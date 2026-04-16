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迎戰ESG與碳關稅！　南台紡織研發聯盟展四大技術鏈結

▲南台灣紡織研發聯盟成立20周年，舉辦會員大會展示產業轉型成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲南台灣紡織研發聯盟成立20周年，舉辦會員大會展示產業轉型成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對全球ESG浪潮與碳邊境調整機制（CBAM）挑戰，南台灣紡織研發聯盟（STTRA）迎來成立20周年重要里程碑，16日舉辦會員大會暨周年慶活動，匯聚產官學研各界代表，共同展示紡織產業轉型成果，並宣示邁向永續與高值化發展的新階段。

STTRA指出，聯盟深耕二十年，持續推動紡織產業升級，現已聚焦「機能材料、綠色製程、跨域整合」三大核心發展方向，透過技術創新與資源整合，引領產業走向高附加價值與永續經營。

▲南台灣紡織研發聯盟成立20周年，舉辦會員大會展示產業轉型成果。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動特別設置「會員展示區」，以「永續再生」為主軸，規劃四大研發範疇，呈現從材料源頭到製程技術的完整轉型實力。其中，「循環與綠色材料開發區」展示低鹽節能染整技術、綠色合成材料及通過國際認證的高牢度染料與抗菌技術，建構穩定綠色供應鏈；「生物基與整合製造區」則將農業廢棄物如香蕉假莖轉化為再生纖維，並結合環保織造與自動化製程，落實循環經濟。

▲南台灣紡織研發聯盟成立20周年，舉辦會員大會展示產業轉型成果。（記者林東良翻攝，下同）

在應用端，「機能性與跨域應用整合區」結合銀離子抗菌與石墨烯遠紅外線技術，開發具醫療與生活功能的寢具產品，拓展紡織材料應用至健康照護領域；「技術成果區」則展現法人研發能量，包括超臨界發泡、拉脹結構材料，以及廢料再製技術，如聚酯脫色與碳纖維回收，推動產業朝向數位淨零與資源再生。

▲南台灣紡織研發聯盟成立20周年，舉辦會員大會展示產業轉型成果。（記者林東良翻攝，下同）

STTRA表示，過去二十年成功串聯紡織產業上下游，建立垂直整合模式，已獲中央與地方政府高度肯定。理事長劉宗澧指出，未來將朝「開放式創新」邁進，整合技術研發、時尚設計與人才培育三大面向，打造更完整的產業生態系。
透過此次活動，STTRA不僅展現南台灣紡織產業在永續與創新領域的實力，也進一步強化台灣在全球綠色供應鏈中的競爭優勢，為產業升級注入新動能。

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