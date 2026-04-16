屏東移民署行動戶政深入東港　跨域合作打造友善生活網絡

▲屏東移民署提供僡便民服務。（圖／移民署屏東縣服務站提供）

記者陳崑福／屏東報導

為深化新住民服務網絡並強化在地連結，移民署南區事務大隊屏東縣服務站日前前往東港地區拜會新住民家庭服務中心，隨後再與東港戶政事務所合作辦理「行動列車戶政協力服務暨法令宣導活動」，透過公私協力模式，提供更完整且貼心的服務。

屏東縣東港區新住民家庭服務中心由財團法人基督教芥菜種會承接，該中心長期深耕地方，提供新住民家庭關懷訪視、生活適應輔導及資源轉介等多元服務。透過長期於原鄉服務所累積之豐富實務經驗，結合在地活力與專業能量，打造有溫度的支持系統，成為在地新住民家庭的重要後盾。雙方並就服務推動現況與目前移民重要政策交流意見，盼透過民間團體的在地能量與政府資源整合，持續強化新住民家庭支持系統。

隨後，服務站前往東港戶政事務所辦理行動列車服務，現場提供居停留法令諮詢及外僑居留證（ARC）受理申辦，並由戶所受理及提供多語服務，讓民眾及新住民朋友免於奔波完成多項申辦事項，提升行政綜效。當天前來洽公及諮詢的民眾，包含來自越南、菲律賓及美國等不同國籍人士，服務對象多元。前來辦理的黃先生表示：「真的很感謝有這樣的行動收件服務，不用特地跑遠，對我們來說非常方便。」對於服務的即時性與便利性表達高度肯定。

活動中亦加強反詐騙宣導，提醒新住民及外籍人士提高警覺，遇有可疑來電或訊息應即時查證，並可撥打165反詐騙專線求助，保障自身權益。透過案例分享與互動交流，使法令宣導更貼近生活需求，現場互動溫馨熱絡。

屏東縣服務站主任陳盈智表示，未來將持續結合戶政機關與民間團體力量，深化跨域合作，讓行動服務深入各地，打造友善、多元且便利的服務環境，陪伴新住民及其家庭在臺安心生活、穩定發展。