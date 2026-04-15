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川普封鎖令生效！美軍驅逐艦攔截「2伊朗油輪」　強力要求掉頭

▲▼數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）

▲數艘油輪正航行於荷莫茲海峽附近的波斯灣海域。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名官員14日透露，在總統川普（Donald Trump）下令執行的封鎖行動生效僅一天後，一艘美軍驅逐艦（US destroyer）已在海上攔截了兩艘試圖離開伊朗的油輪（oil tankers），並強力要求對方即刻掉頭。

驅逐艦無線電警告：立即掉頭返回

根據《路透社》報導，該名不具名官員指出，這兩艘油輪原本已從阿曼灣（Gulf of Oman）的查巴哈港（Chabahar port）出發，隨後遭到美軍軍艦透過無線電通訊聯繫攔截。美軍在對話中指示兩艘商船掉頭，雖然尚不清楚是否發出進一步警告，但這項行動無疑為川普剛起步的封鎖計畫增添了更多細節。

美國中央司令部在14日的聲明中也提到，共有六艘商船遵循指令，「掉頭重新進入阿曼灣的伊朗港口」，而上述兩艘油輪也包含在內。中央司令部強調，自13日美東時間上午10時封鎖生效以來，沒有任何船隻能成功穿過封鎖線。

封鎖「荷莫茲海峽」關鍵要衝　迫使伊朗接受談判條件

川普此舉旨在施壓伊朗，要求其結束對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的實質關閉。該海峽是全球石油運輸的戰略要衝，負擔全球約20%的石油流動。川普希望透過封鎖，迫使伊朗接受美方提出的和平條款，以結束由美國與以色列在2月28日發動的戰爭。

川普表示，重新開放荷莫茲海峽也是一週前與伊朗達成的停火協議中規定的條件，而該協議預計在下週到期。受此情勢影響，全球油價一度跳漲至每桶100美元以上。

出動萬名美軍與十幾艘軍艦　專家：進入測試期

這項封鎖行動被視為極大規模的軍事部署。美軍指出，這是一項巨大的工程，出動了超過1萬名美軍部隊、十幾艘軍艦以及數十架飛機。軍方重申，只要船隻並非往返伊朗，美方將會支持在荷莫茲海峽的「航行自由」。

不過，華盛頓近東政策研究所（The Washington Institute for Near East Policy）專家雷丹（Noam Raydan）持保留態度，他指出雖然數據顯示有油輪掉頭，但許多載運伊朗石油的船隻常會關閉追蹤器以隱匿蹤跡，「我們還不知道這項行動的效果，現在才進入第二天，一切還在測試期。」

分析人士警告，封鎖本身就是一種「戰爭行為」，不僅考驗美軍的長期投入，也可能引發德黑蘭方面的報復，讓原本脆弱的停火協議面臨威脅。儘管美軍的打擊已削弱伊朗軍力，但擁有強硬領導層與高濃縮鈾庫存的伊朗，仍是華盛頓極其棘手的難題。

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