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川普關稅回來了！　美財長證實：最快7月恢復先前稅率

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國財政部長貝森特14日表示，雖然總統川普（Donald Trump）的多項課稅措施先前遭最高法院裁定駁回，但透過啟動新的調查，相關關稅政策最快有望在今年7月恢復到先前的稅率。

最快7月重啟關稅　貝森特：正進行「301條款」調查

根據《華爾街日報》在華盛頓舉辦的活動，貝森特（Scott Bessent）在會上指出，儘管關稅政策在最高法院遭遇挫折，但政府正準備實施或執行301條款（Section 301）調查，「關稅可能在7月初就重回先前的水準。」

貝森特進一步說明，由於301條款的關稅授權已經過法院驗證與測試，這能讓企業領袖更有信心地針對資本支出進行長期規劃與決策。

尋求不同法律授權　川普重建「關稅壁壘」

先前最高法院裁定，川普動用緊急權力課徵早期關稅的行為屬於違憲。對此，貝森特表示，川普目前正尋求透過不同的法律授權，重新建立他的關稅壁壘。

針對地緣政治影響，貝森特提到，雖然目前很難判斷伊朗戰爭的後果何時會波及美國經濟，但美國目前的經濟體質依舊非常強健，「我仍然認為，今年的經濟成長率很有機會突破3%甚至3.5%。」

批聯準會判斷有誤　核心通膨降溫應「大幅降息」

在通膨議題上，貝森特認為扣除波動較大的能源與食品價格後的「核心通膨」持續下滑是一個好兆頭。他批評，「我認為聯準會（Fed）先前對通膨的判斷有誤，而核心通膨確實正在降溫。」

貝森特強調，他理解聯準會希望等到數據更明確再採取行動，但這也意味著利率應該要有更大幅度的調降。不過，根據3月份的報告顯示，雖然核心通膨有所趨緩，但包含汽油價格在內的整體消費者物價指數仍呈現大幅上升。

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