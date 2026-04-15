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川普發錢了！　美政府下周「退還5.4兆關稅」

▲▼川普宣布對等關稅政策。（圖／路透社）

▲最高法院2月裁定，川普對等關稅政策不合法。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府計畫在20日正式啟動全新的退稅系統，預計向美國進口商退還總計1660億美元（約新台幣5.4兆元）的關稅。美國最高法院先前已於2月做出關鍵裁定，認定這筆關稅為不合法，並予以廢除。

CAPE系統整合退款　自動化取代繁瑣程序

根據《路透社》報導，美國海關及邊境保衛局（CBP）14日在向法庭提交的文件中表示，這套名為CAPE的退稅系統已完成首階段開發。這套系統最大的特點在於，它能將退款進行整合，讓進口商透過單一電子支付方式領取款項，且在適用情況下會加計利息。

以往退稅需要針對每一筆報單逐案處理，程序極其繁瑣，新系統的推行將大幅簡化流程。海關局官員洛德（Brandon Lord）在向紐約國際貿易法院提交的聲明中確認了此消息，並透露CAPE系統預計將分階段逐步推廣。

最高法院裁定川普「越權」　涉及5300萬批貨物

這起退稅風暴源於美國最高法院的一項判決。法院裁定，美國總統川普（Donald Trump）先前引用1977年針對國家緊急狀態制定的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）來徵收全球性關稅，已經超出了總統的授權範圍。

法庭文件顯示，受到該裁決影響的進口關稅案件規模驚人，涉及超過33萬家進口商、總計達5300萬批次的進口貨物。截至4月9日為止，已有約5萬6497家進口商完成申請程序，準備領取總計1270億美元的電子退稅。

人力負擔成隱憂　中小企業憂成本過高

儘管退稅即將啟動，但後續處理仍面臨挑戰。洛德指出，目前有一部分約29億美元的關稅案件可能需要手動處理，這將導致海關局工作量劇增，甚至可能被迫從原本的貿易執法單位抽調人力。

此外，許多小規模的進口商也表達了擔憂，認為申請退稅的行政成本可能太高，甚至超過退款本身的收益，迫使部分企業不得不尋找其他融資管道。

對此裁決，川普曾公開譴責最高法院，並改依據另一項法律徵收新的臨時全球關稅，但目前該項新措施同樣面臨法律挑戰，退稅進度與後續關稅戰仍是市場關注焦點。

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