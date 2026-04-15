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未全面停航！美軍封鎖首日　荷莫茲海峽「仍有8船通行」

▲▼船隻通過荷莫茲海峽。（圖／路透社）

▲船隻通過荷莫茲海峽。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美軍封鎖伊朗港口的第一天，對荷莫茲海峽交通流量似乎沒有太大影響。航運數據顯示，14日至少8艘船隻通過該水道，包括3艘與伊朗相關的油輪。

美軍宣稱6船折返　船運數據有端倪

美國中央司令部在X發文表示，封鎖啟動的最初24小時內，「沒有船隻突破美國封鎖」，但共有6艘船隻遵循美軍指示折返伊朗港口。

《路透社》則指出，3艘順利通行的伊朗相關油輪，因目的地並非伊朗港口而未受封鎖影響。

LSEG和Kpler數據顯示，第一艘是懸掛巴拿馬國旗的油輪「和平灣號」（Peace Gulf），該船長期從事伊朗石腦油轉運與出口業務，目前正駛往阿聯哈姆里亞港（Hamriyah port）。

第二艘油輪「穆爾利基山號」（Murlikishan）正前往伊拉克裝載燃油，該船也曾負責運輸俄羅斯與伊朗的石油。

第三艘遭制裁的中國籍油輪「富星號」（Rich Starry）則成為封鎖以來首艘完整穿越海峽並駛出波斯灣的船隻，船上載有約25萬桶甲醇。

中國外交部雖於14日批評美國封鎖伊朗港口「危險且不負責任」，恐進一步加劇緊張局勢，但未提及是否有中國船隻正穿越海峽。

▼荷莫茲海峽的交通運輸量仍遠低於戰前。（圖／路透）

▲▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（圖／路透）

美軍間歇性封鎖　航運業悲觀

美軍封鎖13日生效後，還有另外5艘船隻通過海峽，包括2艘化學品與天然氣運輸船、2艘散裝貨輪、1艘曾停靠伊朗阿巴斯港（Bandar Abbas）的貨輪海洋能源號（Ocean Energy）。

《路透社》獲取的一份美軍文件指出，人道主義運輸將不受封鎖影響。

義大利熱那亞大學（University of Genoa）政治學教授科蒂基亞（Fabrizio Coticchia）指出，美方採取的是「間歇性封鎖」模式，船隻不會遭到攻擊，而是被強制折返，美軍艦艇將部署在海峽外側的阿曼灣。

封鎖生效以來，戰爭風險保險費用並未進一步上漲，但每週額外保費仍保持在數十萬美元高位。船舶經紀商BRS示警，「中東回歸正常的前景，如今看來比一週前更加遙遠」，在可預見的未來，荷莫茲海峽商業船隻通行量將非常少，甚至根本歸零。

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