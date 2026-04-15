英國國王月底訪美「時機點敏感」　查爾斯三世將親會川普

▲英國國王查爾斯三世預計4月底出訪美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

英國王室宣布，國王查爾斯三世（King Charles III）將於4月底展開對美國的國是訪問，不僅將在國會聯席會議發表演說，還將與美國總統川普進行閉門會談。此行適逢美國獨立250週年，但正值美英關係因伊朗問題出現裂痕之際，格外受到關注。

根據美媒《CNN》，白金漢宮指出，英王查爾斯三世與王后卡蜜拉將於4月27日至30日訪問美國華府、紐約與維吉尼亞州，並參與多項公開活動，象徵美國獨立250週年紀念。此行早已規劃，但時間點敏感，因川普近期多次公開批評英國首相施凱爾（Keir Starmer）並未全力支持美國對伊朗的軍事行動，使得所謂「特殊關係」面臨考驗。

面對外交緊張，一度有英國國會議員質疑是否應如期訪美。不過，英國王室強調，作為君主，查爾斯三世須維持政治中立，其角色在於代表國家，而非為政府政策發聲。因此，本次行程刻意避開敏感政治議題，轉而強調雙方長久的歷史連結與多層面合作。

行程安排顯示，查爾斯三世抵達後將與川普及第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）舉行私人會晤，隨後參加正式歡迎儀式與花園派對。雙方領袖與配偶將分別進行閉門會談。之後，查爾斯三世將赴國會發表演說，成為繼其母伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於1991年後，第二位在國會演說的英國君主。

▲2025年9月，美國總統川普離開溫莎城堡前，與英王查爾斯三世並肩而立。（圖／達志影像／美聯社）

此外，訪問期間將舉行國宴與悼念陣亡將士的儀式，象徵美英軍事合作關係。儘管近期英國拒絕進一步捲入伊朗戰事，導致雙方在軍事合作上出現摩擦，王室仍希望透過相關活動展現盟友間的長期夥伴關係。

離開華府後，兩人將轉往紐約，出席911事件罹難者紀念活動，並與致力於解決糧食不安全問題的青年組織會面。該組織透過城市農業課後計畫，協助弱勢族群。行程中也包含文化交流活動，例如慶祝英美文學傳統的活動，以凸顯兩國在人文領域的深厚連結。

最後一站維吉尼亞州，查爾斯三世與卡蜜拉將與當地原住民社群及保育團體進行交流，關注環境與文化議題。結束美國行程後，兩人還將前往英國海外領地百慕達進行為期兩天的訪問，延續此行的外交與文化交流任務。