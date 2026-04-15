伊朗總統發文致謝！ 讚揚中國、西班牙等6國反戰立場

▲伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中東局勢動盪之際，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）昨14日發文讚揚西班牙、中國、俄羅斯、土耳其、義大利、埃及6國在當前地區衝突中所展現的反戰立場。裴澤斯基安在帖文中指出，「文明的本質會在關鍵的歷史節點上得以彰顯」，並強調上述6國所展現的立場，皆是源於各國深厚的文化與歷史根基。

目前美、以與伊朗之間的緊張局勢已成為全球焦點，伊朗總統此次點名的6國中，不僅包含中國、俄羅斯等戰略夥伴，也有涵蓋如西班牙、義大利等對美以軍事行動持保留、甚至反對態度的歐洲主要國家。這份名單反映出伊朗在外交上正積極爭取具備深厚文明背景的國家支持，並試圖以此抗衡霸權行徑。

裴澤斯基安的談話暗示，面對當前的戰爭威脅，這6國選擇和平而非對抗，不僅是外交層面的策略，更是其深層文明價值的體現。

根據美媒昨14日綜合報導，美國副總統萬斯（James David Vance）就伊朗問題表示，對當前局勢進展「感到樂觀」。他同時提到，美國與伊朗之間存在大量不信任，這無法在一夜之間解決。如果美伊舉行第二輪面對面談判，美副總統萬斯預計將再次率領美方代表團。

《央視》引述據俄羅斯方面14日披露的來自俄聯邦安全會議消息，鑒於五角大樓繼續增兵中東地區，美國和以色列可能利用和平談判為對伊朗發動地面軍事行動做準備。

據悉，俄聯邦安全會議發佈消息稱，如果美伊談判未能達成預期目標，兩周內可能會爆發更高強度的敵對行為。另外，伊朗「仍然有大量武器」。

消息指出，伊朗政府目前保持著對國內局勢的控制，伊朗並未出現「華盛頓和特拉維夫希望看到的動亂和內部動蕩」。伊朗各社會政治團體在美以干涉背景下更加團結在中央政府周圍。