隔空互嗆！伊朗譴責美封鎖「侵犯主權」　范斯反擊：經濟恐怖主義

▲一艘油輪行經荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。（資料照／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國封鎖被伊朗一狀告到聯合國，並譴責為嚴重侵犯主權之舉。但美國副總統范斯（JD Vance）毫不退讓，痛批伊朗關閉荷莫茲海峽才是對全世界實施「經濟恐怖主義」，強硬表態以牙還牙。

一狀告上聯合國 伊朗大使信件曝光

儘管美伊仍在2周停火期間，但周末談判破局後，美國總統川普下令13日起封鎖進出伊朗港口及波斯灣的所有船隻，並警告任何挑戰封鎖令的伊朗艦艇都將被摧毀。

根據《法新社》取得並披露的信件內容，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir Saeid Iravani）致信聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）表示，「實施海上封鎖對伊朗主權與領土完整性構成嚴重侵犯」，這場「非法」封鎖也嚴重違反國際海洋法的基本原則。

古特瑞斯13日呼籲「各方」尊重荷莫茲海峽的航行自由。在外交努力持續進行之際，調解國巴基斯坦與波斯灣國家卡達也持續呼籲遵守停火協議。

指控經濟恐怖主義 范斯回嗆伊朗

范斯13日接受《福斯新聞》專訪時則指控，伊朗實質上關閉荷莫茲海峽，等同於針對全世界的「經濟恐怖主義」行為，「他們實際上威脅了通過荷莫茲海峽的所有船隻」。

范斯表示，正如川普表明的那樣，「我們也可以奉陪」，「如果伊朗人試圖進行經濟恐怖主義，我們將遵循一個簡單的原則，沒有任何一艘伊朗船隻能夠出海。」